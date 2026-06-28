IB3 Televisió recupera uno de sus formatos más queridos, 'Sol Solet'

IB3 Televisió recupera este verano uno de los formatos más queridos por los espectadores, Sol Solet, que vuelve a la pantalla quince años después para recorrer Balears en busca de las mejores historias, paisajes y protagonistas de la temporada estival.

En el primer capítulo, el equipo ha hecho parada en varios lugares emblemáticos del archipiélago. En Cala Barques (Pollença) se detendrá frente a las cabras que pastan entre el paisaje mediterráneo. En Cala Sant Vicent (Ibiza), conocerán a personas que aprovechan al máximo el sol, el mar y el entorno privilegiado de la zona, sin renunciar a ir bien arreglados y luciendo estilo.

El recorrido también les llevará hasta el Port de Sóller, donde han coincidido con una despedida de soltera cargada de risas y momentos divertidos. En el Mercat de s'Esplanada (Maó) han empezado a preparar el verano con compras de vestidos fresquitos, paredes y gorros.

Además, han disfrutado de una aventura en kayak en la Colònia de Sant Jordi, han visitado los rincones de Binidalí y Es Puet, y han terminado en Fornalutx, inmersos en el ambiente de la tradicional Festa Blanca.

En el segundo programa, descubrirán el voley playa de Palmanova, pasearán por el Caló d'en Pellicer, visitarán las heladerías de Maó y disfrutarán del verano en la playa de Ciutat Jardí.

El tercer capítulo desembarcará en la playa de sa Ràpita y también pasará por Ses Illetes, en Mallorca, nos hará disfrutar de ses Salines de Eivissa y el triatlón de Ciutadella, mostrando diferentes maneras de vivir el verano entre deporte, naturaleza y mar.

En el cuarto episodio, recorreremos el Puerto de Cala Figuera y nos acercaremos también hasta la espectacular Cala Tuent, una de las calas más conocidas de la Serra de Tramuntana. Además, descubriremos uno de los chiringuitos de la playa de Talamanca y la cala menorquina de Santandria.

El quinto capítulo estará marcado por la actividad y las tradiciones, con una sesión de kite surf en es Cap des Bou, una visita al Toro, la fiesta de verano de la escuela de baile de bot de Son Ferriol, nadaremos en Cala en Blanes y en Cala Major y visitaremos el mercadillo de Sant Joan de Labritja, s'Arenal d'Eivissa y l'Skatepark de Maó.

El sexto programa nos invitará a disfrutar de algunos de los lugares más queridos de las Islas. Empezaremos en ses Figueretes de Eivissa, donde el verano se vive intensamente entre bañistas, terrazas y un ambiente cosmopolita que no descansa. Nos desplazaremos hasta es Carregador, un espacio ideal para refrescarse y disfrutar del mar en buena compañía. La ruta continuará en Alaior, donde descubriremos una de las muestras más genuinas de la cultura popular menorquina con un baile típico que nos recordará que el verano también es sinónimo de tradiciones, música y encuentros en la calle. Y acabaremos el recorrido en la icónica playa de Es Trenc, una de las joyas naturales de Mallorca. Aguas cristalinas, arena blanca y un paisaje único serán el escenario perfecto para despedir la temporada, rodeados de bañistas, paseantes y de la esencia más pura del verano mediterráneo.

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Con historias cercanas, paisajes espectaculares y protagonistas anónimos que representan la esencia del verano mediterráneo, Sol Solet vuelve para convertirse en una de las citas imprescindibles de la programación estival de IB3 Televisió.