La directora mallorquina María Togores disfruta de éxito en Netflix y de su debut en el cine

La serie Perdiendo el juicio se ha posicionado entre las más vistas en la plataforma Netflix, una nueva vida para esta producción que ha pillado a la mallorquina María Togores, que dirigió varios de los capítulos, inmersa en un nuevo rodaje, el del que será su debut cinematográfico: Todo por la casa. «Es una comedia romántica, deliciosa, con un trasfondo social importante, que es el problema del acceso a la vivienda. Y es divertidísima», avanza de este nuevo trabajo. Pero, además, tiene pendiente de estreno otras dos series, Ágata y Lola y Toda la verdad de mis mentiras (adaptación de una novela de Elísabet Benavent) por lo que, con el bagaje acumulado y los proyectos actuales la directora afirma que está «disfrutando» de este momento profesional.

María Togores da indicaciones a Elena Rivera durante el rodaje de 'Perdiendo el juicio'. / .

María Togores atiende por teléfono a este diario durante un descanso del rodaje de Todo por la casa, que comenzó el pasado 4 de junio en Madrid. La película está protagonizada por Silvia Alonso, Alejandro García, María Jesús Hoyos, Miguel Rellán y Noah Casas y tiene previsto su estreno en 2027. Producida por Beta Fiction Spain y Atresmedia con el apoyo de Netflix, es su salto al cine como directora, después de haber dirigido series como Entre tierras, Los pacientes del doctor García, La favorita 1922 o Perdiendo el juicio, disponible en Netflix y que se ha colocado en el Top 10 global de series de habla no inglesa de esta plataforma. «Es un camino que va como sorprendiéndote cada vez que se emite en un lugar diferente. En Atresplayer ya supimos que estaba yendo muy bien. Luego, en abierto funcionó fenomenal, y en Netflix imaginábamos que funcionaría, pero es cierto que nunca te imaginas que va a ser exitoso. Está yendo maravillosamente bien», comenta de esta serie protagonizada por Elena Rivera, quien interpreta a Amanda Torres, una abogada con TOC. Manu Baqueiro y Miguel Fernández la acompañan en los papeles principales en esta producción de Atresmedia y Boomerang.

Togores ya había dirigido otras producciones para la pequeña pantalla. «Esta serie es más actual, es más urbana, tiene mucho ritmo, también por la propia energía del personaje de Amanda Torres, que pide energía, pide una realización un poquito más expresiva», comenta de Perdiendo el juicio. «Es una persona que vive sufriendo lo que pasa en su cabeza, requiere una manera de contar la historia mucho más expresiva, para que al público no solamente se le esté mostrando la historia, sino que esté dentro de la cabeza del personaje», añade sobre las peculiaridades de esa abogada con TOC.

Rodaje de 'Asuntos internos' / Manu Sevillano

La mallorquina asegura que le tiene cariño a todos los proyectos en los que ha participado, pero recuerda de una manera especial Los pacientes del doctor García. «Fue como el primer prime time que pude hacer, y me llamó mi compañero Joan Noguera y lo disfruté muchísimo. Trabajé con Javier Rey y con Verónica Echegui, que me hacía mucha ilusión», explica. También tiene un lugar destacado para Asuntos internos. «Fue una de mis favoritas, porque pudimos cuidarla mucho, pudimos meternos en el año 79, tratar el tema de la heroína en España en aquella época, con unas protagonistas, mujeres increíbles, que lo dieron todo, Laia Manzanares, Marta Poveda, Silvia Abascal o Carla Campra». «Es una de esas series en las que te tienes que volcar, porque te tienes que empapar históricamente de lo que pasó, tienes que pensar muy bien el tono, cómo tratarlo, no ofender a nadie y contar la realidad como fue, y tuve un equipo técnico increíble y la disfruté muchísimo», añade sobre ese proyecto.

Tanto si se trata de una serie o una película, Togores asegura que “al final se trata de contar una historia, de principio a fin, no perder nunca el foco de lo que estás contando, tener desde el primer momento el tono clarísimo en la cabeza, que creo que es lo más complicado”.

Noticias relacionadas

María Togores trabajó hace años en producciones de IB3 como Amor de cans, Llàgrima de sang y Mossèn Capellà, entre otras. “Es un trabajo muy duro desde que empiezas como auxiliar de dirección hasta aquí. Lleva tiempo, mucho trabajo y mucha ilusión, la verdad. Ahora por fin tengo la sensación de que ya estoy viviendo de esto y lo estoy disfrutando”, dice de su actual etapa profesional.