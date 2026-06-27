La OCB organiza un concierto en homenaje a Joan Alcover en la Catedral de Mallorca este domingo

La Obra Cultural Balear (OCB) celebrará el próximo domingo (20.00 horas) un concierto en homenaje a Joan Alcover en la Catedral de Mallorca.

El acto, ha informado la entidad en un comunicado, se enmarca en las conmemoraciones del centenario de la muerte del poeta y del estreno de la versión musical de su poema 'La Balanguera'.

En esta ocasión, la OCB ha hecho coincidir el concierto con el centenario de la primera interpretación de la obra en Mallorca, que tuvo lugar el 28 de junio de 1926 en el Teatre Líric de Palma.

El programa incluye la interpretación de la sinfonía 'La Serra de Tramuntana', de Antoni Mairata, a cargo de la Jove Orquestra de Balears, el Orfeó de la Universitat de les Illes Balears y la Coral de Sant Joan.

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La segunda parte de la velada estará dedicada a 'La Balanguera', musicada por Amadeu Vives y con la participación de la Filharmònica Porrerenca y los Xeremiers de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.