Las baldosas mallorquinas de Huguet vuelven a dejar huella en el Premio FAD Internacional de Arquitectura

La empresa mallorquina Huguet ha creado las baldosas del museo Abby Kortrijk, en Bélgica, que ha sido galardonado con el FAD Internacional de Arquitectura por el proyecto de reforma de Barozzi Veiga.

«Es uno de los estudios españoles más internacionales y prestigiosos», destaca Biel Huguet, cuya firma de pavimento hidráulico ya trabajó con estos arquitectos en otro Premio FAD, «la obra que les lanzó al estrellato, la Filarmónica de Szczecin (Polonia), que también ganó el Mies van der Rohe».

En el museo premiado ahora, las balsosas de 25x5 centímetros han sido creadas con un color rojizo especial y una forma concreta para adaptarse a las escaleras de la zona nueva, ya que la antigua ha sido rehabilitada tal como era.