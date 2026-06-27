La prèvia
Adeu al mes de juny
Aquest és el darrer cap de setmana del mes de juny. A partir de dimecres serà el juliol qui marcarà les agendes musicals de l’estiu, però abans encara tenim un bon grapat de propostes per acomiadar un mes ric en activitat.
Com és costum, la primera cita ens porta a Alaró, a l’orgue de l’església de Sant Bartomeu a través del concert setmanal de les 11.30 hores.
Ja al capvespre, l’hotel Son Net de Puigpunyent (21h) acollirà una vetllada de jazz amb Meja. A la mateixa hora, l’Auditori Sa Màniga de Cala Millor rebrà el pianista alacantí Salvador Sánchez, que oferirà un recital dedicat a Enric Granados. La recaptació es destinarà a Aproscom.
Una mica abans, a la possessió de Can Bosch de Pollença, el Cor de Dones del Palau de la Música Catalana i Acadèmia 1830 interpretaran obres de Haydn, Valent i altres compositors.
A Palma també hi haurà diverses cites destacades. A les 19.45 hores, la parròquia de l’Encarnació acollirà un concert coral amb Sons d’Olímpia, Veus de Marratxí i la Coral d’Andratx. Mitja hora més tard, Can Vivot serà l’escenari de la proposta del FestMusic amb el trio de corda The Rest Project, que presentarà The Rest is Silence, una experiència musical concebuda per convidar a l’escolta pausada i a la reflexió. També a Palma, l’església de la Soledat serà l’escenari, a les 20.15 hores, d’un recital de cant i piano protagonitzat per Joan Miquel Muñoz i Jesús López.
A Felanitx, David Gómez convertirà les escales de la parròquia en un espai màgic amb un concert envoltat de dues mil espelmes (22 h), mentre que a Lloret de Vistalegre el cicle Red Carpet presentarà el pianista polonès Krzysztof Kobylinski (20 h). A Binissalem, Can Cassot oferirà, a les 21 hores, una nova actuació de Biutiful Mind.
Demà diumenge, Sa Farinera de Llubí (20 h) serà l’escenari d’una proposta que combina poesia i música amb Penalba & Gené, Glòria Julià i Víctor Leiva.
A la mateixa hora, la Seu de Mallorca acollirà el concert d’homenatge a Joan Alcover. Hi participaran la Jove Orquestra de les Illes Balears, l’Orfeó Universitari i la Coral de Sant Joan. Irene Gill assumirà la part solista i Joan Barceló dirigirà la Simfonia Tramuntana, d’Antoni Mairata. A la segona part s’interpretarà La Balanguera, amb la participació de la Filharmònica Porrerenca i els xeremiers de l’Escola de Música i Dansa.
Finalment, dilluns, la parròquia del Carme de Portocolom serà l’escenari d’un recital solidari protagonitzat pels violinistes Roger Julià i Lluc Montmany, acompanyats al piano per Paula Mir.
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