Valeria Castro: "Hay que tener muy presente la salud mental y, por suerte, ahora mismo me siento muchísimo más fortalecida"

La cantautora canaria Valeria Castro (La Palma, 1999) actuará el próximo 2 de julio en el Trui Teatre de Palma, donde presentará su último disco: El cuerpo después de todo. Nominada en tres ocasiones a los Latin Grammy y en dos a los Goya por sus canciones, valora ese reconocimiento, pero sigue teniendo los pies en la tierra y escribiendo de emociones. Agradece que se le pregunte por su salud, después del parón que tuvo que hacer por ansiedad y problemas en la voz.

¿Cómo lleva ser una cantautora intimista y ser considerada un fenómeno musical (como reconoce el Ondas que recibió el pasado año)?

La verdad que no me planteo mucho cuando me despierto si soy un fenómeno musical o no. Supongo que la manera de gestionarlo es precisamente olvidarte de la importancia y lo mejor, como persona, es tener muy en mente que la importancia reside en las emociones que yo estoy canalizando. Saber que estás hablando de intimidad, porque las emociones son íntimas, y que la reacción externa, por muy bonita y con mucho cariño que tenga, no puede definir esas emociones es algo que supongo que permite que nada de lo que esté pasando, que a veces pasan bastantes locuras, pues te quite los pies de la tierra, que siempre me enseñaron en casa a tener. Delante de 10.000 personas, se puede seguir siendo igual de íntima, porque sigues estando delante de seres humanos y cantando de sensaciones humanas.

¿Cómo se inspira para componer?

La música es este lenguaje entre lo consciente y lo inconsciente y, por tanto, esa es la manera en la que abogo por escribir canciones, dejándote el permiso de escribirlas, sin enjuiciar en ningún momento de escritura si son buenas o malas, que ya habrá tiempo para eso, y simplemente permitir que se creen cosas genuinas.

¿Cuál ha sido el momento de su carrera que recuerda como especial?

Supongo que la gente piensa que una diría un premio, que una diría un reconocimiento, y, sin embargo, yo tengo muy claro cuál fue ese que no se te olvida: cuando canté en la plaza de mi pueblo, para todo mi pueblo, en el 2024, después de la erupción del volcán, y, sobre todo, en la primera fila, para mi abuela, que sentí como un concierto que hacía para ella. Para mí es el punto vital más bonito que he tenido en todos mis poquitos años de vida.

Precisamente la canción 'La raíz', que escribió tras la erupción del volcán en La Palma, le aportó una nominación a los Latin Grammy.

Me lleva desde la plaza de mi pueblo hasta los Latin Grammy. Hay que saber valorar todas las cosas, pero sí, tuve la enorme suerte de que esta canción y, también el año pasado, este disco, El cuerpo después de todo, fuera reconocido en los Latin Grammy. Y es muy bonito, porque al final evidencia que tus compañeros y compañeras, y en este caso a nivel latino mundial, pues están escuchándote y valorando positivamente aquello que con tanto cariño y tanta inocencia y humanidad traté de hacer.

¿Qué repercusión han tenido esas nominaciones?

Evidentemente necesitamos marcar pequeños objetivos, pero sin volvernos locos con ello. Y es verdad que, con el tiempo, me he dado cuenta de la importancia de poder compartir en esos espacios con tantos artistas tan grandes y tan inspiradores. Creo que sí que marca un pasito dado en la carrera y me siento muy orgullosa, pero para los que vengan, para los que están viniendo y para los que siguen haciendo música, no puede marcarnos tampoco la necesidad de estar ahí o no estar, sino que el valor de la música tiene que ir más allá de reconocimientos y premios también.

Valeria Castro, durante una actuación. / Adrián Quiroga

Ha compuesto canciones para series y películas, como la de ‘El 47’.

Creo que es el vivo ejemplo de donde tenemos que poner también la importancia de las cosas, porque efectivamente con este tema tuve la enorme suerte de estar nominada a los premios Goya y, sin embargo, para mí lo más grande que le pasó a la canción es que todo ese pueblo de Torre Baró se sintió muy identificado y sintió esa canción como un abrazo. Hay objetivos que pueden ser premios, como es un premio Goya, y tener la ilusión, pero qué bonito que haya también otros premios intangibles, que sean saber cómo la gente abraza una canción y la siente una propiedad suya y donde puede refugiarse.

Ha hecho muchas colaboraciones, pero en este último disco ha cantado con Sílvia Pérez Cruz, ¿cómo fue esa experiencia?

Sílvia ha sido una referente, una maestra y yo me siento como un poco pupila de Sílvia. Creo que lo más bonito que podemos hacer es reconocer de quién aprendemos y en esta industria, si yo me tengo que quedar con alguien, es con Sílvia. Claramente, tenerla en mi disco, en esta canción que grabamos frente a frente las dos juntas, es de las experiencias en un estudio más bonitas que he tenido y precisamente porque como uno busca el juego en colaboraciones y en cantar con otros, creo que el de Sílvia fue el juego más bonito que pude jugar en un estudio, que es el de escuchar cómo cantaba mirándome a los ojos y cantarle yo, a los ojos de mi maestra, que siempre será Sílvia Pérez Cruz.

Hace unos meses tuvo que parar por salud. ¿Cómo se está cuidando?

Muchas gracias por preguntarlo y apelar a ello. Efectivamente, hace unos meses simplemente tuve una baja laboral. A veces en el mundo de la música, como tenemos un altavoz mediático, las cosas parecen grandes y simplemente era una necesidad propia de cuidado y de tener una baja laboral, que me gusta siempre recalcarlo. Y la forma es rodeándose de buenos equipos, de buenas redes de cuidados personales y de tomar las decisiones correctas. Yo estoy con mi psicóloga, con mis equipos, sabiendo que la salud mental hay que tenerla muy presente y que por suerte ahora mismo me siento muchísimo más fortalecida y con la energía de saber abordar las situaciones de la manera que creo que mejor me hacen a mí como persona. Así que muy feliz del punto en el que estoy y orgullosa de la mujer en la que me estoy convirtiendo.

¿Ha tenido mensajes de ánimo de su público?

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Sí, he tenido muestras de cariño inmensas que a veces no sabes ni cómo entenderlas, pero supongo que cuando tienes, aunque sea mínima, una exposición pública, el hecho de que la gente pueda ver en ti un reflejo de sus propios sentimientos siempre será algo a poder valorar, celebrar.