Sergio Dalma se lleva a su público de Mallorca a un viaje musical y emocional por Italia

Sergio Dalma se ha reencontrado este viernes noche, 26 de junio, con sus fans de Mallorca, a quienes ha embarcado en un viaje musical a Italia, ese país que tanto ha marcado al cantante catalán. Su gira Ritorno a Via Dalma le ha traído una vez más a la isla, en esta ocasión al Velòdrom Illes Baleares, donde ha abierto su universo italiano ante un numeroso público que combatía el calor en el recinto con abanicos y bebidas frías. «Parece que se ha estropeado el aire acondicionado. Será una noche cálida», vaticinaba el cantante.

«Esta noche no solo será un viaje por Italia. Intentaremos que sea un viaje a través de las canciones, trasladándonos a momentos de nuestra vida, a través de los recuerdos y de las sensaciones», ha explicado Dalma una vez iniciado el concierto, en el que ha ido relatando algunos de esos momentos grabados en su memoria, ligados a la música. Como cuando de niño veía con su familia los festivales por la tele o cuando se iban de vacaciones en coche y ponían la radio. «Canciones que eran en blanco y negro y que con los años las vamos coloreando», ha descrito. También ha confesado que siendo un adolescente disfrutaba yendo a las discotecas y se sentía «el rey de la pista». «Hoy me gustaría invitaros a que seáis protagonistas de la discoteca esta noche. Vamos a volver a los pantalones de campana, a las hombreras, a aquellas luces que giraban alrededor de la música», ha propuesto.

El concierto ha sido una inmersión musical a la que el público se ha entregado coreando esas conocidas canciones y que ha terminado por todo lo alto con éxitos de siempre en la carrera de Dalma como Bailar pegados y Galilea, esos temas a los que el cantante no quiere renunciar y que forman parte del repertorio de todos sus conciertos.

El concierto había comenzado con un fragmento de una antigua grabación de O mio babbino caro, con la voz de Maria Callas, mientras el escenario se iba tiñendo de luces rojas. El cantante aparecía a ritmo de Yo quiero verte danzar y Centro de gravedad, dos temas de Franco Battiato interpretados en Ritorno a Via Dalma, su último disco. De este álbum también sonaron, al principio del concierto, Entre tú y mil mares, la versión del tema de Laura Pausini, y Parole, parole, que popularizó Mina.

Cuatro discos en 15 años con versiones de canciones de artistas italianos dan para mucho y en muchos estilos que Sergio Dalma ha sabido llevar a su terreno y adaptar a su voz. Este viernes noche ha interpretado éxitos sobradamente conocidos y dando cancha a los incluidos en Ritorno a Via Dalma.

Durante unas dos horas, el concierto ha contado con baladas, temas acústicos, otros más roqueros y también los ha habido discotequeros, como Ma quale idea, que sonó en los 80 con Pino d’Angiò. Ha sido con esa canción con la que ha conseguido poner en pie a parte del público. Él también ha bailado y ha bajado del escenario para saludar, besar y animar, al ritmo de Rumore.

Y entre bloque y bloque de canciones, Dalma seguía compartiendo sus recuerdos musicales.

El cantante se ha reencontrado con ese público fiel que le sigue desde hace más de 30 años de carrera. Ha sido un concierto para disfrutar de esos éxitos de la música italiana como Felicità, Yo no te pido la luna o Gloria, que han sonado en el tramo final. En los bises, Bailar pegados y Galilea han dejado con muy buen sabor de boca a los presentes.

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Dalma ha sido el tercer artista que este año ha actuado en el festival Mallorca Concert Series, organizado por Grup Trui, que ha acogido a Alejandro Sanz en el estadio de Son Moix y a Alan Parsons, quien tocó hace tan solo unos días en este velódromo.