La Gala de la Dansa regresa con las estrellas de Mallorca

La tercera edición de la Gala de la Dansa de Ballarins Mallorquins regresa al castillo de Bellver el día 11 de agosto con los profesionales isleños que trabajan en algunos de los ballets más prestigiosos del mundo. El repertorio contará con una sorpresa y varias novedades, tal como destaca la directora del encuentro, Francesca Busquets, y entre las segundas explica que «Mallorca tendrá por primera vez repertorio del prestigioso bailarín y coreógrafo John Neumeier». Se trata de una figura capital de la danza a nivel mundial y durante muchos años fue el director del Hamburg Ballet, en el que bailó la mallorquina Yaiza Coll. Durante esta velada especial, lo hará en su lugar de nacimiento con la pieza de Neumeier titulada Trompeten, «una de las más emblemáticas, que dura ocho minutos y tendrá tanto la música como el vestuario traídos directamente del reputado ballet», detalla.

El coreógrafo norteamericano «se mueve en el academicismo del clásico, aunque persigue llegar a las emociones, por lo que se trata de una danza teatralizada», según señala Busquets respecto a esta pieza de la gala local, que se celebrará en el marco de las Nits a Bellver y cuyas entradas «se están vendiendo muy rápido», afirma sorprendida. Otra novedad es la introducción en esta edición de la danza contemporánea a través de la coreografía y el baile creados por la mallorquina Úrsula Urgelés. «Trabaja en el ballet de la Gottemburg Dans Theater y ofrecerá una pieza que ha hecho especialmente para el evento sobre sus raíces isleñas. Me produce gran emoción porque es una artista muy comprometida y expresiva, y dará el contrapunto al repertorio clásico».

Las hermanas Busquets

Del Teatro Mikhailovsky, con uno de los mejores ballets del mundo, vendrán las hermanas Busquets, la propia Francesca y Aina, que traerán a Palma repertorio de allí que están ensayando actualmente con maestros de la escuela rusa, en concreto Pas d’esclave y Giselle, respectivamente, en un paso a dos con Guillerhem Vincent. Las otras coreografías son Diana y Acteón, con María del Mar Bestard y Konsta Roos; Don Quijote, también con María del Mar Bestard, Konsta Roos y Aina Busquets; Metamorphosis, una coreografía de Marc Jubete, que bailará con Yaiza Coll; y finalmente una coreografía de todos los intérpretes. La directora de la Gala de la Dansa destaca que será una cita con el ballet «amena, cercana, para compartirla con el público con la máxima humildad y cariño». Para ella está suponiendo «un aprendizaje muy interesante por el hecho de estar en contacto con bailarines de distintos sitios y estilos, no solo clásico, y tratar de lograr que el espectáculo tenga una congruencia grupal». El 11 de agosto lo comprobarán todos los espectadores que asistan a la gala con algunos de los mejores bailarines de Mallorca.