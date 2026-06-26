'Contracorriente', la microserie pionera en Mallorca: "Rodar una ficción vertical rompe el esquema de la narrativa"

«Trabajar en cine era vergonzoso, de lo más despreciable. Gracias a Dios que se inventó la televisión», Billy Wilder dixit. La mordaz frase del maestro del séptimo arte es suscrita por el cineasta mallorquín Ferran Bex, que tiene claro que «ahora esta broma la haría con los móviles».

El director y guionista conocido por la serie Norats se ha embarcado en el nuevo formato y es coautor de Contracorriente, la primera ficción vertical rodada en Mallorca y también precursora en el resto de España y Europa, ya que la tendencia audiovisual específica para smartphones que arrasa en Asia y Latinoamérica empieza a aterrizar en el viejo continente.

«Tengo sentimientos encontrados porque no tiene nada que ver con la narrativa de una película o una serie, rompe todos los esquemas habituales, aunque es un formato que ha venido para quedarse», asegura el cineasta.

10 capítulos

Bex firma la microserie con el también director David Ávila y el coguionista Luis Alcázar, que se han unido en 441 Collective. En su primer proyecto los protagonistas son los intérpretes Neus Cortés y Toni Pons, y la científica marina y divulgadora Gádor Muntaner.

Su historia de aventura y mensaje medioambiental está dividida en diez capítulos de 1,5 minutos cada uno y, «como todas las ficciones verticales, se caracteriza por crear emociones fuertes, que llamen la atención y te mantengan atrapado a la pantalla todo el tiempo», tal como describe Ferran Bex, quien añade que la clave está en «crear dopamina para enganchar».

La bióloga Gádor Muntaner y los actores Toni Pons y Neus Cortés / Contracorriente

Eso no quiere decir que no haya ciertos «momentos íntimos o capítulos reflexivos. Los hemos incluido por su coherencia, pero cada capítulo debe tener un gancho, un nuevo conflicto o al menos crear un giro al final, por lo que es necesario que constantemente ocurra algo. Los guionistas quemamos tramas a un nivel vertiginoso. Nunca habíamos escrito de una manera tan distinta a la de la ficción vertical».

Rodaje en Puerto Portals

La microserie Contracorriente está en fase de montaje después de un rodaje también trepidante en Puerto Portals y su costa. «En dos días grabamos los diez capítulos gracias a un equipo espectacular, muy bregado y con capacidad para seguir este ritmo», alaba sobre los participantes en la ficción vertical, que se podrá ver este verano tras su publicación en las redes sociales Instagram, TikTok y Youtube con el nick @serie_contracorriente.

Cuando el cineasta dice que este formato ha llegado para quedarse, hay cifras que lo corroboran, ya que «actualmente más del 70% de consumo de vídeo se realiza desde dispositivos móviles, lo que está impulsando este tipo de series en todo el mundo», como señalan desde la agencia A vivir del cuento, que produce la ficción balear con Be a Child Group, Onza y Escaleta Audiovisual, y han contado con la colaboración de Palma Aquarium y la citada marina de Portals.

Y añaden que «en mercados como Sudamérica y China se prevé que en 2030 generen un volumen de negocio de más de 13.000 millones de euros».

Los directores de ‘Contracorriente’, David Ávila y Ferran Bex / .

Adaptación al móvil

Para los profesionales de la producción audiovisual, el cambio de paradigma es total no solo en cuanto a contenido, sino también a nivel formal.

Como explica Bex, «la visión humana es horizontal por el hecho de tener dos ojos, uno al lado del otro, y por eso el cine y la televisión son horizontales. Estos formatos se adaptaron a nuestra visión, pero ahora ha habido que hacerlo al revés, adaptarnos a los móviles, que son verticales y con una pantalla diminuta», lo que implica filmar con muchos planos medios y muy poco aire, que es el término que los expertos utilizan para hablar de los espacios vacíos alrededor de los personajes.

Sin embargo, «la ventaja en Mallorca es que la diversidad y belleza de paisajes que tenemos provocan un gran impacto visual, lo que aporta un valor añadido a la ficción y es precisamente el tipo de imágenes que encajan en el consumo a través del móvil», concluye el cineasta sobre este producto en auge.