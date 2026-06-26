Cinco cosas que debes saber del Concert al Torrent de Pareis de este año

La 62 edición del Concert al Torrent de Pareis se celebrará el próximo 5 de julio, a las 17.30 horas con entrada gratuita, y contará con las actuaciones de la Capella Mallorquina, el Orfeó Infantil y el Quartet de Corda Elegía. Estas son las cinco cosas que necesitas saber si vas a asistir a este multitudinario y singular concierto:

1. Cómo desplazarse

Desde la organización recuerdan que el acceso por la carretera de sa Calobra, la MA-2141, siempre es complicado. No solo por sus curvas imposibles y unos desniveles de altura, también por las retenciones que pueden producirse. Se recomienda salir desde el Port de Sóller con uno de los Barcos Azules. Los horarios de salida son a las 09.50, 11.20, 13 y 15 horas. Se habilitan barcos para volver.

2. Las formaciones musicales que actuarán

En esta edición participarán la Capella Mallorquina, el Cor Juvenil Revelation y el Quartet de Corda Elegía, tres agrupaciones de reconocido prestigio que ofrecerán un programa inspirado principalmente en bandas sonoras de películas populares y especialmente concebido para un espacio natural único como es la desembocadura del Torrent de Pareis. Una de las principales novedades de este año es la participación de un coro infantil, el Orfeó Infantil Balear. La incorporación del Cor Juvenil Revelation aporta una nueva dimensión al concierto y refuerza su carácter intergeneracional, dando protagonismo a las nuevas generaciones en una cita ya consolidada en el calendario cultural de Mallorca.

La Capella Mallorquina, fiel protagonista del Concert al Torrent de Pareis / ENRIQUE CALVO

3. Quién lo organiza

La organización corre a cargo de la Fundació Sa Nostra y el concierto se enmarca en el programa de actividades del Consell de Mallorca para conmemorar el 15 aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El presidente de la Fundació Sa Nostra, Gabriel Lladó, ha señalado que el Concert al Torrent de Pareis es “un ejemplo de cómo la cultura puede integrarse perfectamente en nuestro patrimonio natural”.

4. Sus orígenes

El Concert al Torrent de Pareis se celebra desde el año 1964 gracias a la iniciativa del pintor Josep Coll Bardolet. «La verdad es que soñé con este concierto la primera vez que entré en el Torrent», contó en los años 70 el artista catalán afincado en Valldemossa. «En el Torrent, espléndidamente solitario, las resonancias de mi canturreo eran inauditas», recordaba de ese momento. Días después, el pintor y un grupo de amigos invitaron a Joan Maria Thomàs y a su Capella Clàssica a sa Calobra y les sugirieron que entonaran alguna composición. Ese fue el germen de este concierto.

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Numeroso público acude cada verano a esta cita ya tradicional / ENRIQUE CALVO

5. El programa de este año

El programa de esta edición estará dedicado a algunas de las bandas sonoras y piezas corales más conocidas del cine y del teatro musical internacional. Los asistentes podrán escuchar obras emblemáticas como Don’t Cry Me Argentina de Evita, I Dreamed a Dream y una selección coral de Los Miserables, Sueña de El jorobado de Notre Dame, Memory de Cats, Moon River de Breakfast at Tiffany’s, una selección coral de Sonrisas y lágrimas, Caresse sur l’océan y Vois sur ton chemin de Los chicos del coro, una selección coral de West Side Story y Toura Wimowe de El rey león. Como es tradición, el concierto culminará con la interpretación conjunta de La Balanguera, con música de Amadeu Vives sobre el poema de Joan Alcover.