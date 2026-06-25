Jethro Tull vuelve al Auditorium de Palma

Después del rotundo éxito de su concierto en febrero de 2024, que agotó todas las entradas y dejó un recuerdo imborrable en el público mallorquín, la mítica banda Jethro Tull, liderada por Ian Anderson, vuelve a Palma. Será una ocasión única para quienes no pudieron asistir entonces y también para quienes vivieron aquel concierto y desean reencontrarse con la emoción, la energía y la calidad musical de una leyenda viva del rock.

Ian Anderson quedó especialmente impresionado por la acogida recibida en el Auditorium y ha querido incluir de nuevo Palma en su gira de 2027, con un concierto que ofrecerá una renovada mirada sobre el inmenso repertorio de Jethro Tull.

Con una formación virtuosa, una nueva e impactante puesta en escena y la energía intacta de una banda irrepetible, Jethro Tull celebra casi seis décadas de historia manteniendo vivo un legado que sigue conquistando escenarios de todo el mundo.

Jethro Tull, durante su concierto en el Auditorium en 2024 / GUILLEM BOSCH

Formados en 1968 en el norte de Londres, Jethro Tull irrumpieron en la escena internacional con un sonido propio, una actitud escénica inconfundible y una personalidad artística que los convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Álbumes como Stand Up, Living in the Past, Benefit, Aqualung o Thick as a Brick forman parte de la memoria esencial del rock y continúan siendo considerados auténticas obras maestras como lo demuestran los más de 60 millones de discos vendidos.

Ian Anderson continúa en plena forma como carismático frontman, y su excelencia con la flauta sigue siendo una de las señas de identidad más reconocibles del grupo. Cada concierto de Jethro Tull es una celebración de la sensibilidad, la fuerza y la calidad musical de una banda imprescindible en la historia del rock.

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En esta nueva cita en Palma, Jethro Tull actuará con una formación integrada por Ian Anderson —flauta, voz, guitarra, bouzouki, mandolina y armónica—, Joe Parrish —guitarra y voz—, Scott Hammond —batería y percusión—, John O’Hara —piano, teclados y voz— y David Goodier —bajo eléctrico y voz—.