Erik Truffaz, Antonio Lizana y China Moses, estrellas del Mallorca Jazz sa Pobla, festival que celebrará el centenario de Miles Davis

Un homenaje a Miles Davis capitaneado por Erik Truffaz y Antonio Lizana, la cantante norteamericana China Moses, el octeto Blau Salvatge liderado por el compositor y vibrafonista Joan Pérez-Villegas, la pianista y compositora Lucía Rey, el saxofonista valenciano Fran Ramos, el guitarrista Goran Levi y los músicos mallorquines Tomeu Garcias y Joan Garcias son los principales atractivos de la 32 edición del Mallorca Jazz sa Pobla.

Una celebración del jazz que tendrá lugar del 28 de julio al 20 de agosto con una programación que combina grandes nombres internacionales, talento emergente, actividades formativas y compromiso social. Una edición que conmemora el centenario de Miles Davis, una de las figuras más influyentes de la historia del jazz, con un legado que inspira una programación enfocada a reivindicar la innovación, la libertad creativa y la capacidad del jazz para reinventarse constantemente.

Erik Truffaz y Antonio Lizana inaugurarán el festival

La programación se abrirá con uno de los grandes acontecimientos del verano cultural en Mallorca: New Sketches of Spain, un recital protagonizado por el trompetista suizo Erik Truffaz y el saxofonista y cantaor andaluz Antonio Lizana.

Truffaz está considerado una de las grandes figuras del jazz europeo contemporáneo y uno de los herederos más personales del legado musical de Miles Davis. Con una trayectoria internacional consolidada, ha desarrollado un lenguaje propio que combina jazz, electrónica y músicas del mundo. A su lado, Antonio Lizana se ha convertido en uno de los principales referentes internacionales del flamenco-jazz actual. Su música ha recorrido escenarios de más de treinta países y representa una de las aportaciones más originales de la música española contemporánea. En formato de octeto, presentarán una reinterpretación contemporánea de Sketches of Spain, la obra maestra que Miles Davis, con los arreglos de Gil Evans, grabó en 1960 inspirándose en la música española. Será el concierto inaugural y gratuito en la Plaça Major.

China Moses, una de las grandes voces del jazz actual

La programación internacional continuará el martes 4 de agosto en el Parc de Can Cirera Prim con la presencia de China Moses, una artista que ha sabido construir una carrera propia más allá del legado familiar de su madre, Dee Dee Bridgewater. Cantante, compositora y comunicadora, Moses es hoy una de las voces más personales del jazz contemporáneo, capaz de integrar jazz, soul, rhythm & blues y música actual con una elegancia y una presencia escénica extraordinarias. Su actuación representa una oportunidad única para escuchar a una de las artistas más destacadas de la escena internacional.

China Moses / .

Nuevos lenguajes para el jazz del siglo XXI

La programación también pone el foco en proyectos innovadores que exploran nuevas sonoridades y amplían los límites del jazz contemporáneo. Entre ellos destaca Blau Salvatge, proyecto liderado por el compositor y vibrafonista mallorquín Joan Pérez-Villegas. Se trata de un octeto multicultural que combina jazz, música de cámara e influencias tradicionales en una propuesta de enorme riqueza sonora, innovadora y fresca.

También estará presente Lucía Rey Cuarteto, una de las formaciones emergentes más valoradas del panorama nacional. La pianista madrileña presentará Nómadas, un proyecto que combina jazz contemporáneo, folclore mediterráneo y nuevas texturas sonoras, reconocido recientemente con uno de los premios que otorga la Plataforma Jazz España dentro de una selección de los mejores proyectos musicales del país.

Lucía Rey / .

‘Jazzdara’: el futuro del jazz pasa por sa Pobla

El ciclo Jazzdara reafirma la voluntad del festival de apoyar a los nuevos creadores. El público podrá descubrir, en el patio del espacio Can Verdal, las propuestas de Fran Ramos Quartet, una de las voces emergentes más destacadas del jazz valenciano; Goran Levi Quartet, representante de la nueva generación del jazz balear; y Tomeu & Joan Garcias Quartet, proyecto que reúne a dos de los músicos mallorquines con mayor proyección de la actualidad.

Nuevas propuestas

El Festival Mallorca Jazz sa Pobla continúa creciendo con nuevas propuestas pensadas para ampliar públicos y enriquecer la experiencia cultural más allá de los conciertos. Entre las novedades destaca Glojazzada, programada en la placeta del Oratori de Crestatx, una experiencia que fusiona jazz y glosa improvisada, conectando la tradición oral mallorquina con la creación contemporánea.

También se incorpora Jazzet, una jornada pedagógica familiar en el Museu de Can Planes con talleres, actividades participativas y un concierto para acercar el jazz a los niños a través del juego, la escucha y la creatividad. Está dirigida a familias con niños de 0 a 10 años.

La vertiente más participativa llegará con Sa Pobla Lindy Jazz Connexió, programada en la Plaça del Metge Duet, una propuesta con música en directo, talleres de iniciación y baile social que invita a todos los públicos a descubrir el universo del lindy hop y de los ritmos swing.

Más que conciertos

La programación del Festival Mallorca Jazz sa Pobla se complementa con un amplio conjunto de actividades paralelas que convierten esta cita en una experiencia cultural multidisciplinar. Entre las propuestas destacadas figuran la presentación del libro Sketches of Catalonia, de Pere Pons, y una conferencia dedicada al centenario del nacimiento de Miles Davis.

Este año, el Premio Festival Mallorca Jazz sa Pobla 2026 será otorgado al periodista y crítico musical Ferran Pereyra, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional, a su vinculación con el festival y a su contribución a la divulgación y promoción del jazz. Coincidiendo con este homenaje, el público podrá visitar la exposición fotográfica Stolen Moments, una selección de imágenes captadas por el propio Pereyra durante diferentes conciertos de festivales de jazz, en el Parc de Can Cirera Prim.

El jazz también se encontrará con el cine gracias a la proyección de Köln 75, una película que narra la fascinante historia que hay detrás de uno de los momentos más emblemáticos del jazz del siglo XX: el concierto que Keith Jarrett ofreció en Colonia en 1975 y que dio origen a The Köln Concert. Con más de cuatro millones de copias vendidas, esta grabación sigue siendo uno de los discos de piano jazz en solitario más vendidos e influyentes de la historia.

Música con causa

Este año el Festival Mallorca Jazz sa Pobla refuerza su dimensión social destinando parte de la recaudación a la investigación del síndrome FOXG1. A través de esta iniciativa, el festival contribuirá a impulsar la investigación de esta enfermedad neurológica rara y dará apoyo a las familias afectadas.

Albert Pinya, autor de la imagen del festival

La imagen oficial de la 32ª edición, creada por Albert Pinya, conecta plenamente con los valores del festival: creatividad, innovación, diversidad y libertad de expresión, con su estilo vibrante, influido por la cultura popular y marcado por una visión crítica de la realidad actual. Su obra simboliza el jazz como un espacio de encuentro entre disciplinas, generaciones y sensibilidades diversas.

Abonos

Los abonos para los tres conciertos de pago del Festival están disponibles en Ticketib. El precio del abono para todo el ciclo es de 45 €. Además, también pueden adquirirse entradas individuales para los conciertos.

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A pesar de las dificultades económicas, el festival, producido por el Ayuntamiento de sa Pobla, continúa adelante gracias al decidido apoyo de instituciones y entidades como el Institut d’Estudis Baleàrics, la Fundació Guillem Cifre de Colonya, el Consell de Mallorca y la empresa hotelera JS Hotels.