Mallorca también recordará este jueves a Michael Jackson en el día de su muerte

Mallorca también es tierra de Michael Jackson. La isla se ha sumado al homenaje mundial al que fuera Rey del pop en el 17 aniversario de su muerte, que marcó un antes y un después en el mundo de la música.

“El 25 de junio es una fecha dura de llevar para los fans de Michael Jackson. Es el día en el que nos dejó. Cada año, los fans de Mallorca rinden tributo a su ídolo este día para mostrar que su legado sigue más vivo que nunca. En años anteriores se han hecho reuniones o algunos fans han aprovechado la fecha para ir a visitar el mausoleo en Forest Lawn en Los Angeles donde descansa el artista. En esta ocasión se han sumado a la iniciativa a nivel mundial de poner la canción Heal the world a la hora exacta (hora española) en que Michael murió”, explica la cantante y compositora mallorquina Caterina Ross, una auténtica enciclopedia en lo que a Michael Jackson se refiere.

Los fans mallorquines de Michael Jackson, en la imagen en el estreno de 'Michael', le rendirán homenaje este jueves / .

En España, el homenaje será a las 23.26 horas de la noche. Desde el club de fans de Mallorca se invita a todas las personas que lo deseen a sumarse a este homenaje. Asimismo, todos aquellos que quieran grabar un pequeño vídeo de este momento pueden enviarlo a caterinaross9@gmail.com y se hará un montaje con todos los vídeos recibidos.

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Flores para Michael / .

Por un mundo mejor para las futuras generaciones

Heal the world, el ya clásico de Michael Jackson, defiende crear un mundo mejor para las futuras generaciones, así como plantear que la supervivencia y el bienestar del planeta no es un problema ajeno, sino una responsabilidad compartida. Tras el lanzamiento de la película Michael, la que muestra el inicio de la leyenda, y cómo surgió tras los constantes abusos de su padre hasta convertirse en un ícono a nivel mundial, el Rey del pop ha sido descubierto por las nuevas generaciones y celebrado por quienes coincidieron con él en vida.