Kiko Navarro hace suyo uno de los clásicos de Bad Bunny, ‘Baile inolvidable’

Kiko Navarro, uno de los DJ’s mallorquines con mayor proyección internacional, ha entrado en el universo de uno de los últimos fenómenos globales de la música, el puertorriqueño Bad Bunny. Y lo ha hecho firmando la producción y remezcla de una versión de una de sus canciones más populares, Baile inolvidable, tema que han reinterpretado Los Yumitas, el grupo que lidera el también mallorquín Paco Colombàs.

El show de Benito en la Super Bowl fue la chispa que encendió este proyecto. “Yo no conocía la música de Bad Bunny”, se sincera Kiko Navarro, pero al ver aquel espectáculo, por insistencia de su mujer, quedó sorprendido por su producción: “Entre todas las canciones que tocó me llamó mucho la de Baile inolvidable, porque a pesar de no ser un gran conocedor de la salsa es un estilo que siempre me ha gustado. Me impactó que un artista que es más popular por otro género [el reguetón] hiciera un tema de salsa tan bueno, tan auténtico”. Al día siguiente, Kiko Navarro vio, también con sorpresa, que su amigo Paco Colombàs y su banda Los Yumitas habían hecho un vídeo promocional para sus eventos, “y justo el último tema era una versión de Baile inolvidable. Fue ahí cuando se alinearon los planetas y se me ocurrió hablar con él para decirle: vamos a hacer una versión, llevada a mi terreno, el latin house. Y ahí está, ya disponible en todas las plataformas, para que la gente la disfrute este verano y siempre que quieran”, explica.

Tres versiones distintas

Para su versión, Kiko Navarro confiesa que se ha inspirado en uno de sus referentes, el DJ estadounidense Louie Vega, un músico que “siendo sobrino de Héctor Lavoe, famoso cantante de salsa, mamó este género desde que nació”, apunta. El resultado final ofrece no una, sino hasta tres versiones de Baile inolvidable: una extendida, un latin jam remix de 7 minutos y medio; otra de 3 minutos 39 segundos; y una tercera “más cañera y minimalista, más de hora punta para las pistas, próxima al afrohouse”, creada junto a DJ Fudge.

El productor y DJ mallorquín Kiko Navarro / B.RAMON

“Ha sido un reto”, reconoce Navarro, “porque es una versión de un tema que la gente conoce mucho, y había que estar a la altura con una buena remezcla de house y salsa”. La adaptación de Baile inolvidable se puede escuchar en plataformas digitales desde el pasado 19 de junio y el DJ mallorquín ya la ha pinchado en algunas de sus sesiones. “La reacción de la gente está siendo muy buena. Según me cuentan, la sorpresa llega cuando oyen la letra cantada por una mujer. Les sorprende y la disfrutan”, comenta.

Esa letra la canta la cubana Yudith Collazo, integrante de un grupo, Los Yumitas, que completan los percusionista Pep Lluís García y Nailé Sosa, el bajista Pep Estrada, el pianista Sergi Sellés, el trompetista también cubano Iván St. Ives, trombonista Xema Borrás y el saxofonista Cristian Sorribas. La canción cuenta con un complemento, un videoclip grabado, dirigido y producido por Augusto Dante Napolitano en Cala Deià.

Sí al hip hop de los 80, no al reguetón

Kiko Navarro no regala piropos a cualquiera y aunque no se declare fan de Bad Bunny sí le reconoce un don: “Consigue crear una buena vibra en todo un estadio de fútbol, y eso es algo que muy pocos logran. Convertir un concierto en una fiesta no es sencillo”. Lo que no le acaba de conquistar es el reguetón. “Ni me gusta ni me llama la atención. Por lo poco que he escuchado las letras me parecen excesivamente machistas. Lo que sí me gusta, y mucho, es el hip hop de finales de los 80 y principios de los 90, ¡música con alma, música negra!”, defiende.

La de Bud Bunny no es la primera versión que Kiko Navarro hace en su carrera. Antes llegaron una de Chan Chan, el clásico de Compay Segundo, a la que se entregó en tiempos pandémicos, cuando s’Embat le ofreció uno de los pocos lugares en los que trabajar; Siboney, de Ernesto Lecuona; y The captain of her heart, de Double, junto al cantante Paul Randolph, cuya publicación coincidió con el nacimiento de su hijo Hugo.

“Con Hugo también hice otra versión, de Ludovico Einaudi, Una mattina. Mi hijo toca el piano y está iniciando su carrera como DJ y productor. Le animó a que siga mis pasos en este oficio. Le encanta la música y es muy exigente. A mí me ve como un referente pero no le gusta todo lo que pincho”, afirma entre risas.

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Gira internacional y sesión en Palma

La agenda de Kiko Navarro para los próximos meses está cargada de actuaciones. Su gira estival incluye países como Grecia, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. En Mallorca se le podrá escuchar en Amok, todos los lunes, celebrando la fiesta de s’Embat; y también en Over Club, en el Polígono de Son Rossinyol. Aunque su sesión más inmediata será la de este próximo viernes, en la azotea del hotel Aubamar de la Playa de Palma.