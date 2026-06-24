Mallorca
JC Reyes, uno de los cantantes más escuchados de España, actúa en Mallorca
El artista sevillano de reguetón y trap llenará este jueves el recinto de Son Fusteret en la fiesta urbana La Trend
El cantante JC Reyes, uno de los más escuchados a nivel nacional, desplegará su música urbana este jueves en el recinto de Son Fusteret en un concierto donde sonarán sus temas más exitosos, como Fardos, Corone, Ninfo o Deseo, y sus canciones más recientes, con cientos de millones de reproducciones en las plataformas.
El artista sevillano llenará de reguetón y trap la popular fiesta urbana La Trend para deleitar a los miles de adolescentes que se acercarán este 25 de junio al gran encuentro del género tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival.
El protagonista de la agenda musical de Palma esta semana para los más jóvenes presentará algunos de los temas que lo han convertido en uno de los nombres más destacados de la música urbana española, con un repertorio que ha ido creciendo al ritmo de su popularidad.
La actuación en Son Fusteret se enmarca dentro de su gira nacional, marcada por la energía, la puesta en escena y un repertorio con el que quiere demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del reguetón español.
Estilo y origen
Juan Manuel Cortés Reyes nació en Sevilla en 1997 y en los últimos años ha logrado consolidarse como uno de los referentes del género urbano patrio. Su propuesta musical lo mezcla con influencias del drill, el rap y los sonidos latinos, una combinación que le ha permitido conectar con millones de oyentes y acumular un enorme seguimiento tanto en plataformas digitales como en redes sociales.
Aunque comenzó su carrera musical en 2017, el punto de inflexión llegó en 2020 gracias al éxito de 34 Amor y Mafia, una canción que impulsó definitivamente su popularidad y le abrió las puertas del panorama musical español. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, convirtiéndose en uno de los artistas urbanos con mayor proyección.
Entre sus trabajos más destacados figura Los Green Lanterns, un álbum que supuso su consolidación dentro de la industria y que confirmó el potencial de un artista capaz de combinar letras callejeras con melodías pegadizas.
A lo largo de su trayectoria también ha firmado colaboraciones con algunos de los nombres más importantes del género urbano en España, como Quevedo, Saiko o El Jincho, además de participar en numerosos sencillos que han acumulado millones de reproducciones.
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