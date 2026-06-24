Alan Parsons hace magia en Mallorca e invoca a Edgar Allan Poe la Nit de Sant Joan

«Si crees en el poder de la magia», como dice el estribillo del popular tema de los 80 Don’t answer me... Los seguidores de Alan Parsons seguramente lo pensaron en algún momento mientras disfrutaban de su ídolo la Nit de Sant Joan, ya que hacía dos décadas que no actuaba en Mallorca y regresó justamente la noche mágica del año.

Mientras numerosos isleños dejaban atrás los malos espíritus haciendo todo tipo de rituales en las abarrotadas playas, el legendario intérprete británico y su banda actuaron en el Velòdrom Illes Balears ante más de 3.000 espectadores e invocaron a Edgar Allan Poe.

Sus Cuentos de misterio e imaginación inspiraron a Parsons y Eric Woolfson hace 50 años y les llevaron a crear el álbum debut, el que puso la base de una carrera triunfal como pioneros del rock sinfónico y progresivo.

"Una ocasión especial"

Después de tres temas de otros discos para ir calentando motores, el líder del grupo explicó al público que conmemoran el 50 aniversario de Tales of mystery and imagination. «Es una ocasión especial porque es la primera vez que tocamos este álbum en directo», como avanzó a los privilegiados y acalorados fans.

Los acordes iniciales de The raven fueron precedidos por la voz de Orson Welles leyendo fragmentos del libro, tal como se publicó en la reedición del LP un año después de su estreno.

La banda Alan Parsons Live Project, en el ciclo Mallorca Concert Series / B. Ramon

El virtuosismo de los instrumentistas de Alan Parsons Live Project deleitó a los asistentes y desde el principio más de uno se quedó de pie en la parte de atrás de la zona de pista para poder moverse a sus anchas, ya que el concierto era en formato auditorio. El broche del homenaje a Poe llegó con To one in paradise, aunque todavía faltaba el último tramo del que ha sido el primer concierto de la gira de 2026 por España y EEUU.

La banda recalará este jueves en Barcelona, donde las canciones del disco Gaudí tituladas La Sagrada Familia y Standing on higher ground serán más simbólicas que nunca durante el año del centenario de la muerte del genio catalán.

También sonaron en Palma, cuando el público ya estaba completamente imbuido de nostalgia de los 80, en especial durante las actuaciones de los famosos temas Sirius y Eye in the sky. Como dijo el propio Alan Parsons desde su atalaya sobre el escenario, «esto es mejor que ver el fútbol».

Compartió el entusiasmo con sus «excepcionales» músicos, una banda formada por él a la guitarra, teclados y voz; P.J. Olsson como cantante principal; Jeff Kollman (guitarra y voz); Dan Tracey (guitarra rítmica y coros); Guy Erez (bajo y voz); Danny Thompson (batería), Tom Brooks (teclados y coros) y Todd Cooper (saxofón, percusión y voz), quienes crearon magia la noche de Sant Joan.