Victoria Luengo y Javier Bardem presentarán 'El ser querido' en el Atlàntida Mallorca Film Fest

El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que vivió un estreno histórico en el pasado Festival de Cannes, con una ovación final de cerca de ocho minutos y los elogios tanto del público como de la crítica, será la encargada de clausurar la 16 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest el próximo 2 de agosto en el espacio de La Misericòrdia (Palma). Una gala de clausura que también contará con la actuación musical de Leonor Watling.

La película, escrita por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, llegará a las salas de cine españolas el próximo 26 de agosto. Tras su estreno cinematográfico, se verá en exclusiva en Movistar Plus.

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, que fue homenajeado en la pasada edición del Atlàntida, volverá este verano a Mallorca, junto a gran parte del reparto de la película, para presentar una de las películas españolas más esperadas del año.

A lo largo de su carrera, Sorogoyen ha dirigido películas premiadas y aclamadas por la crítica, como As bestas, que tuvo su estreno mundial en la sección Cannes Première antes de convertirse en una de las películas más galardonadas, con premios como el César a la mejor película extranjera o nueve premios Goya, incluidos mejor película, dirección y guion original; El reino (siete Premios Goya, incluyendo mejor dirección y mejor guion original), o Que Dios nos perdone (Concha de Plata a mejor guion), todas ellas coescritas junto a Isabel Peña. Además, recibió una nominación al Oscar por el cortometraje Madre.

El equipo de 'El ser querido', película de Rodrigo Sorogoyen, durante su participación en Cannes / .

El Atlàntida tendrá el placer de contar con la presencia de los actores protagonistas de la película: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews, así como con la guionista Isabel Peña y los productores de la película.

Sinopsis

El ser querido tiene como protagonista al aclamado director de cine Esteban Martínez, una leyenda tanto por sus películas como por su pasado de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz. La convivencia del rodaje dará lugar a una intimidad que no tenían desde hace años, pero también reavivará viejos dolores que nunca se curaron.

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El ser querido es una película original Movistar Plus, coproducida con Caballo Films y El Ser Querido AIE, y en Francia con Le Pacte, en asociación con Canal+. Cuenta con financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de Europa Creativa MEDIA, y con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y la Comunidad de Madrid.