Peter Ustinov ya alertó de la masificación que sufre Mallorca

“Peter Ustinov ya advirtió en su momento de la masificación que ahora sufre Mallorca”, afirma el escritor y periodista Luis Olivera Marañón, autor del libro Peter Ustinov en Mallorca, una obra que recupera, por primera vez, la relación profunda y casi desconocida entre el actor legendario, escritor ingenioso y humanista incansable, y la isla.

“Qué bueno es el turismo, pero qué bueno sería también que hubiera turismo sin turistas”, recuerda Olivera parafraseando al ganador de dos Oscars, un artista polifacético que “se dio cuenta de la masificación” que llegaría años después.

De origen ruso y nacido en Londres, Ustinov estaba “enamorado” de Mallorca, un idilio que se prolongó entre 1965 y 2003, y en el que profundiza la obra de Olivera: primero compró una casa en el Port d’Andratx; cuando la vendió pasaba su descanso anual en su goleta Nitchevo; y en una tercera etapa se hospedó en el Hotel Formentor, donde sus empleados le llamaban cariñosamente “don Pedro” y en el que había una suite que llevaba su nombre.

Su relación con Mallorca fue intensa y realizó algunas actuaciones públicas, como la de narrador en un concierto de la Orquestra Simfònica de Balears en febrero de 1997, en el Auditorium de Palma.