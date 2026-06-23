'Amílcar', documental de Miguel Eek, suma dos nuevos premios internacionales y prepara su estreno en el Atlàntida
Su película sobre el poeta y revolucionario Amílcar Cabral, una de las figuras más famosas de la lucha por la independencia en Guinea-Bisáu, ha sido galardonada en el principal certamen dedicado al cine documental de África y ha recibido una Mención Especial en Italia
Amílcar, documental dirigido por el mallorquín Miguel Eek centrado en Amílcar Cabral, agrónomo y poeta que lideró la lucha anticolonial en Guinea-Bisáu y Cabo Verde, un revolucionario cuyas ideas sobre justicia y dignidad siguen siendo urgentes hoy, ha recibido otras dos distinciones: el premio a Mejor Largometraje Documental Internacional en Encounters South African International Documentary Festival, el principal certamen dedicado al cine documental en África, y una Mención Especial del Jurado en la Competición Internacional de Biografilm (Italia).
Su estreno en la isla se producirá en la próxima edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, donde Miguel Eek compite de nuevo en la Sección Oficial Talent Balear, por el Premio al Mejor Film. Un festival que Eek conoce bien, ya que ha estrenó en el mismo sus largometrajes Refugis de paper, La carga, La primera mujer, Ciudad de los muertos o Vida y muerte de un arquitecto.
Estos nuevos reconocimientos internacionales coinciden con un momento de consolidación profesional para Miguel Eek, quien recientemente ha sido incorporado como miembro de la European Film Academy (EFA). La institución, responsable de los Premios del Cine Europeo, reúne a cineastas, productores, intérpretes y profesionales destacados del sector audiovisual europeo
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