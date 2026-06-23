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Albert Pla presentará en Mallorca su nuevo disco

El provocador artista anuncia gira para 2027 y el título de su nuevo álbum, 'No quiero hablar de mí, pero yo'

Albert Pla inicia su gira en Palma tras casi dos décadas sin nuevo disco

Albert Pla inicia su gira en Palma tras casi dos décadas sin nuevo disco / DM

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EP

Palma

El músico Albert Pla ha anunciado las primeras fechas de su gira para 2027 y el título de su próximo álbum, No quiero hablar de mí, pero yo, que publicará en noviembre. Las entradas estarán disponibles desde este jueves, 25 de junio, a las 10.00 horas en lasttour.org.

La gira arrancará en Mallorca el 22 de enero, en el Trui Teatre, y continuará en Valencia (29 de enero, Auditorio Roig Arena), Bilbao (5 de febrero), Gijón (12 de febrero, Teatro La Laboral), Granada (27 de febrero, Industrial Copera), Murcia (13 de marzo, Teatro Circo) y Alicante (17 de abril, Marmarela).

Durante la gira el artista interpretará canciones de su nuevo álbum, del que por ahora se conocen tres adelantos, Todo me va bien, junto al rapero Kase.O; Perdónenme, con el uruguayo Sebastián Teysera, y El Mortadela, que su promotora describe como "una canción que toma como punto de partida distintos casos de censura y persecución de artistas".

El regreso

El trabajo supone el regreso discográfico de Pla tras casi dos décadas sin publicar un álbum en solitario.

Además, según ha informado la promotora, el espectáculo incorpora una propuesta audiovisual desarrollada junto a la productora Nueveojos, en la que Pla ha participado en la concepción artística y escénica.

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"Artista inclasificable, provocador, tierno, incómodo y siempre imprevisible, Pla ha construido durante décadas una de las trayectorias más singulares de la música en castellano. Entre la canción de autor, la sátira, el teatro y la performance, su obra ha dado forma a un imaginario único, capaz de alternar humor, crítica social y ternura con una libertad creativa difícil de encontrar en cualquier otro artista de su generación", ha expresado Lasttour sobre el artista.

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