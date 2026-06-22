El mallorquín Miquel Mas Fiol tomará el Teatre Lliure en septiembre

El dramaturgo mallorquín Miquel Mas Fiol ha sido uno de los escogidos para conmemorar los 50 años del Teatre Lliure de Barcelona. Con Tot fent ‘La bella Helena’ abrirá la temporada de la sala de Gràcia, uno de los mayores retos que ha afrontado hasta ahora, asegura. No solo recuperará la opereta de Jacques Offenbach, sino que quiere revivir el espíritu de cooperativa de quienes pusieron en marcha este teatro, acampando en el interior del edificio con todo el equipo artístico.

Tras haber llevado su Trilogía de la condició ‘millennial’ al Espai Lliure el pasado año, ahora Miquel Mas Fiol tiene el encargo de hacer un homenaje a los inicios de este teatro barcelonés, que en 1979 estrenó La bella Helena. «Quiero rescatar un poco esa idea de compañía estable que tenían los fundadores del Lliure. En el año 79, ellos lo hacían todo, actuaban, pero también vendían las entradas, también pintaban los salones, pintaban el escenario... Vivían allí», comenta el dramaturgo. Y eso es lo que quiere revivir. «Nos encerraremos allí y viviremos en el teatro. Acamparemos con tiendas de campaña y nos convertiremos en aquella cooperativa. La idea es hacer unas colonias para hacer un espectáculo, pero también recuperar aquel espíritu insurrecto de los fundadores de Lliure, que parece un poco desdibujado con el tiempo, pero que creo que su pálpito aún sigue allí», añade el autor, que también dirigirá este nuevo montaje, en el que lleva trabajando bastantes meses. El encargo que le llegó es el de hacer «algo crítico, popular, con música, que pudiera ser un poco bizarro, un poco gamberro».

Imagen promocional de 'Tot fent 'La bella Helena'. / Teatre Lliure

Durante esos días de acampada en el Lliure de Gràcia, prevé organizar actividades para que puedan participar en ellas la gente del barrio. Lo que vivirán en esos días formará parte del espectáculo, que se estrenará el 22 de septiembre.

Para este proyecto, Mas Fiol se ha rodeado de su equipo habitual, pero también hay nuevas incorporaciones. Tot fent ‘La bella Helena’ estará interpretada por Sergi Boqué, Jordi Cornudella, Gerard Franch, Carme Milán, Lluís Oliver, Mel Salvatierra y Núria Vinyals. Pablo Ruz será el director musical.

La obra se podrá ver hasta el 18 de octubre. Después, Mas Fiol quiere dedicar tiempo a leer, a pensar, aunque tiene nuevas ofertas de trabajo y también las valorará.

El autor y los intérpretes de esta obra no serán la única presencia mallorquina en la temporada de los 50 años del Teatre Lliure. Victoria Luengo interpretará Un drama romàntic, junto a Marina Salas y con dirección de Lucía Carballal. El estreno será en la sala Fabià Puigserver de Montjuïc.

Estreno de Bachata

Miquel Mas Fiol también ha escrito y dirige la obra Bachata, que el próximo fin de semana se estrena en el Teatre Principal de Palma. Sergi Baos, Ana Gago, Francesc Marginet y Agnès Busquets interpretan esta comedia sobre choque cultural, que se podrá ver los días 27 y 28 de junio.

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Bachata es una crítica al racismo en la que sonará la música de Bad Bunny y de Romeo Santos. Estructurada en siete escenas, la convivencia es el tema principal de la obra. Mas Fiol participó con este texto en el Torneig de Dramatúrgia de Balears y ahora se presenta como coproducción del Principal, Ovnipresents y La Dramàtica.