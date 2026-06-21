El tatuador Nil Marqués y Rata Cultura inauguran la exposición 'Inevitable' en Nueva York

El tatuador y artista Nil Marqués acaba de inaugurar su exposición Inevitable en la galería Minimal de Nueva York, un proyecto comisariado por Rata Cultura. La irrupción de la tecnología en la naturaleza es el tema común de las diecinueve obras que muestra en este espacio.

Este pasado sábado ha tenido lugar la inauguración de Inevitable, con presencia del artista y de Miquel Ferrer y Edy Pons, responsables de Rata Cultura. La música acompañó la presentación de esta exposición, que se podrá ver hasta el próximo 20 de agosto en esta galería de Bushwick, en Brooklyn.

A propuesta de Ferrer y Pons, Nil Marqués ha creado una serie de obras inspiradas en la ciencia ficción, el manga, los paisajes urbanos como el de Nueva York y el arte ukiyo-e de la pintura japonesa. Con el título de Inevitable, el artista hace alusión al impacto de la tecnología en el mundo, especialmente en la naturaleza, pero también remarca la capacidad de esta de adaptarse.

“Más que una reflexión sobre el presente, Inevitable proyecta futuros posibles. La exposición invita al público a considerar un mundo que aún no existe, pero cuyos contornos ya comienzan a perfilarse. Reconoce que ciertos procesos no pueden detenerse, pero sí comprenderse, cuestionarse y orientarse”, destaca Minimal Gallery, que invitó a Rata Cultura a organizar una exposición en Nueva York, ciudad donde Ferrer y Pons han organizado actividades relacionadas con el Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM).

Tras esta exposición en Nueva York, a Nil Marqués le esperan otras en Palma, en su Menorca natal y en Japón.

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En cuanto a Rata Cultura, continúa celebrando los diez años de la librería Rata Corner y acaba de publicar el álbum infantil El meu primer eclipsi, con el que ha recuperado Edicions Cort.