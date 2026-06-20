Xanguito, en la presentación de su nuevo disco, 'Batecs': "Mallorca padece de taquicardia y estrés crónico"

La vida se entiende mejor escuchando simplemente su latido. ¿Qué le seduce de un ritmo como el de los latidos del corazón?

Es lo más real y puro que tenemos, nuestro propio latido. El pulso es lo que nos mantiene vivos y el primer movimiento que nos acompaña desde que nacemos. A veces hay que parar y escucharlo para recordar el milagro que significa estar vivos y conscientes.

¿Qué define un disco como Batecs?

Cada canción del EP representa un latido distinto: el de la contemplación ante el universo, el del amor que persiste a pesar de la ausencia, el de la fiesta y el cuerpo que necesita moverse, el del deseo y el de la ternura cotidiana. Cinco pulsiones, cinco maneras de sentirnos vivos.

¿Qué le ha llevado a afirmar que Batecs es el trabajo más ambicioso y honesto de Xanguito hasta la fecha?

Hemos querido cuidar el sonido como nunca antes lo habíamos hecho. Hasta el punto de decidir no hacer un disco completo, sino un EP de cinco canciones, para poder dedicar más tiempo y atención a cada tema. También hemos podido trabajar con algunos de nuestros referentes como Joan Borràs y Victor Garcia (mezcla y master, respectivamente) además de seguir trabajando con profesionales y amigos como Jordi Tugores, Juanjo Monserrat y Adrián Riera. También hicimos algo que llevábamos tiempo deseando: juntarnos todos los músicos durante un fin de semana en una finca, creando y aportando ideas para las canciones, además de disfrutar de un espacio de convivencia muy especial. En cuanto a la honestidad: cada canción nace de una emoción muy concreta y real, tal como la siento, sin filtros.

En la diversidad está la riqueza, y prueba de ello es este EP, que se mueve por territorios sonoros como el techno-dance, la electrónica latina, el country o la canción de autor. ¿Cómo se han enfrentado a estos nuevos desafíos, a estos nuevos lenguajes en su producción?

Nos tomamos cada canción como un aprendizaje y nos encanta adentrarnos en estilos musicales diferentes y desconocidos. En Constel·lacions recurrí a Adrián Riera, DJ y amigo de toda la vida, para que produjera el tema, y lo hizo de forma perfecta. El reto estuvo en conseguir que un tema dance-techno sonara a Xanguito y cupiera en un disco donde también habría canciones acústicas. Después de grabar, borrar, rehacer, retocar y probar muchos instrumentos distintos, al fin dimos con el sonido que encajaba con nuestro imaginario. También trabajamos sobre la premisa de que hay que romper los esquemas de lo que hemos hecho anteriormente. Si no para nosotros sería muy aburrido. Nos encanta estar en constante exploración de nuevos territorios sonoros.

La canción Constel·lacions llega acompañada de un videoclip realizado con imágenes generadas por IA y técnicas de composición digital.

Teníamos una idea de videoclip para cada canción, y la que más nos gustaba era la de Constel·lacions: una historia de ciencia-ficción que arranca en Sa Foradada y nos lleva hasta un festival en otro planeta, donde el público vive el presente con tanta intensidad que las pantallas se vuelven innecesarias. Decidimos hacerlo con IA porque era la única manera de realizarlo con nuestros recursos. Sin esta tecnología, esta historia se habría quedado solo en nuestra cabeza. De todas formas, no fue nada fácil obtener el resultado que buscábamos. Detrás hay un equipo de producción, dirección y artistas que lo han hecho posible. El talento y el corazón humano siguen siendo lo que da alma y sentido al resultado.

T’estimaré cuenta con la producción de Juanjo Monserrat.

Juanjo tiene una manera de trabajar excepcional. Es un músico excepcional con un talento único. Hace maravillas en cuestión de minutos con los recursos mínimos. Fui a su casa para empezar a grabar la canción, pensando que tendría que volver 2 o 3 días más para terminarla, pero en unas horas la concluimos. Me fascina lo rápido que es tocando cualquier instrumento y cómo su cabeza no para de crear ideas musicales de primer nivel.

El 23 de junio actuarán en Palma, una ciudad que se ha quedado sin la fiesta del Flexas. ¿Cómo ha recibido la noticia del adiós de esta popular celebración?

Lo lamento. Estuve en varias ocasiones y siempre me lo pasé genial. Espero que puedan volver a hacerla en el futuro.

Joan Muntaner, de paseo por las calles de Palma / Gabi Rodas

¿Qué pueden adelantar del concierto del 23 de junio en el Parc de la Mar?

Habrá los nuevos temas y los conocidos de siempre. También habrá una sorpresa final que es lo que tenemos más ganas de compartir. Personalmente me impactó mucho cuando lo vi por primera vez y creo que en el Parc de la Mar puede quedar aún más espectacular.

Con tanta presión turística, con tantos vehículos de alquiler, con tan poco espacio en las playas, ¿Mallorca padece de taquicardia?

Noticias relacionadas

Totalmente. De taquicardia y estrés crónico. Necesita parar, respirar, escucharse y replantear su vida.