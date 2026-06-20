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DIONÍS A TAULA

Pans Lluc | El pa com a manera de fer país (i 2)

El pa com a manera de fer país

El pa com a manera de fer país / Pans Lluc

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Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

Com dèiem la setmana passada, el forner Lluc Munar i Calafat va començar a dedicar-se a aquest ofici fa devers 12 anys amb la idea de lligar, a través d’un forn les seves tres passions: la història, la pagesia i el pa. «Quan vaig acabar la carrera d’Història a la Universitat de les Illes Balears, vaig estudiar un grau de formació professional de forneria i pastisseria a l’Institut Sureda i Blanes».

Els blats antics són l’essència dels seus productes. Es tracta d’un aliment ancestral que el pagès ecològic Guillem Llull s’encarrega de cultivar a Manacor, el qual distribueix directament a Lluc Munar i a altres botigues i forns de Mallorca a través de la marca Es Molí de Sant Antoni.

L’aposta pel producte local i no modificat transgènicament de Lluc Munar és també una demostració del fet que obrir un negoci, i sobretot un forn, avui dia és un acte polític: «Que sigui forner no és una qüestió de nostàlgia del temps passat, sinó que és una aposta de present i de futur… una manera de fer poble, de fer pinya i de crear una economia circular que cada cop es veu més afeblida per l’onada neoliberal i per polítiques absurdes provinents de tots colors polítics», reivindica.

Aquest amor per l’ofici i pel producte nostrat queda palès quan tastes les elaboracions de Lluc Munar Calafat. Fa diferents tipus de gató (normal, de garrova i de xocolata) i brownie sense sucre. «No m’agrada posar-hi un excés de sucre, per això, el solc substituir, per exemple en el brownie, per plàtan o fruita de temporada», apunta. També elabora quartos, coques de verdura i cremadillos (de crema, xocolata, maduixa, cabell d’àngel, figues, pruna, confitura de poma amb pera), unes cremes i confitures que també procura preparar ell mateix.

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Si us fa ganes conèixer el seu producte de primera mà, podeu visitar la botiga que ha obert fa poc al Pla de na Tesa, al Camí de Can Frontera, número 22. Segur que us en llepareu els dits!

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TEMAS

  • Munar
  • sucre
  • Història
  • Balears
  • Dionís a taula
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