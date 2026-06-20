Obras de Sergio Baos, Maria Garalve y Josep R. Cerdà participarán en el Obrador d'Estiu de la Sala Beckett

Textos de los dramaturgos Sergio Baos, Maria Garalve y Josep R. Cerdà formarán parte del Obrador d'Estiu de la Sala Beckett de Barcelona el próximo mes de julio.

La selección de los autores y de las piezas ha sido decidida de forma conjunta por la dirección de la Sala Beckett y la dirección del Teatre Principal de Palma. El Obrador d'Estiu de este centro escénico catalán cuenta con el Aparador de nova dramatúrgia balear, un ciclo de lecturas dramatizadas que tiene como objetivo dar a conocer nuevos textos de autores de Baleares.

Así, de Sergio Baos se ha seleccionado Per tot allò que ens uneix, que narra cómo el candidato de un partido político local quiere asegurarse la victoria en las próximas elecciones siguiendo un plan que no deja nada a la improvisación. La lectura, también dirigida por Baos, tendrá lugar el 15 de julio.

Les llibreteres es el título seleccionado de Maria Garalve, que se interpretará el 16 de julio bajo la dirección de Agnès Llobet. Garalve, en Les llibreteres, nos acerca a la historia de Sylvia Beach y Adrienne Monnier, fundadoras de las librerías parisinas Shakespeare & Company y La Maison des Amis des Livres, respectivamente. Ambas librerías coexistieron durante años en la misma calle de París, la rue de l’Odéon. Lejos de ser competencia, las dos mujeres, artistas y revolucionarias, se inspiraron y alentaron mutuamente, sacando adelante dos librerías que cambiarían por completo el paradigma cultural del siglo XX. Este texto recibió el XVII Premi Llorenç Moyà, informa el Teatre Principal.

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La obra de Josep R. Cerdà es La segona línia, cuya lectura dramatizada será el 17 de julio. Estará dirigida por Sergi Belbel y contará cómo, en un hotel de Mallorca, la fría noche de Santa Lucía se convierte en el telón de fondo de un drama opresivo. Dos hombres a la deriva —Hans, un inversor de criptomonedas arruinado y obsesionado con el mundo digital, y Toni, un camarero veterano aferrado a la dignidad— ven su rutina de supervivencia rota por una tormenta feroz y la aparición de una mujer joven y misteriosa: Maria. Obligados por Matías, el vigilante de seguridad consumido por la culpa, a refugiarse en el interior del enigmático y fantasmagórico Grand Hotel Vista Mar, los cuatro personajes quedan atrapados.