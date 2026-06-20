PRÈVIA
Música entorn del solstici
Demà serà 21 de juny. El sol arribarà al seu punt més alt sobre l’horitzó i encetarem oficialment l’estiu. No és estrany que al voltant del solstici, una de les celebracions més antigues de la humanitat, la música també reclami el seu protagonisme. Mallorca viurà aquests dies una intensa activitat musical, amb propostes per a tots els gustos i en escenaris ben diversos.
Com cada dissabte, la primera cita obligada serà a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró, on a les 11.30 hores tindrà lloc el tradicional concert matinal d’orgue, una iniciativa que s’ha consolidat com una de les cites més fidels del calendari musical mallorquí.
Ja al capvespre, les opcions es multipliquen. A l’església de Sant Joan (20.30 hores), la Coral Juvenil de Joventuts Musicals i l’Orfeó Universitari oferiran un concert que reunirà dues formacions corals de llarga trajectòria. Una mica abans, a l’Auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (20 hores), l’Estage Simfònic presentarà el resultat del seu treball d’aquests dies, amb la violoncel·lista Clara Alarcón com a solista i sota la direcció d’Antonio Méndez.
També avui, al claustre de Sant Domingo d’Inca, la música escènica i la lírica compartiran protagonisme amb fragments de la popular sarsuela Cançó d’amor i de guerra i pàgines de Mozart, Händel, Moreno Torroba i altres compositors. Mentrestant, a Felanitx, la Residència Bartomeu Quetglas acollirà a les 17 hores un concert protagonitzat per alumnes de l’Aula de Música, amb el piano i l’oboè com a instruments destacats.
Per als amants de la música antiga, una proposta especialment atractiva arribarà a Can Vivot de Palma (20 hores), on el trio Altamar, integrat per veu, vihuela i violone, oferirà un recorregut pel repertori renaixentista en un espai que sembla fet a mida per a aquest tipus de música.
Per demà diumenge, a l’església de la Santíssima Trinitat de Palma (20 hores), la soprano Maria Camps i el pianista David Mohedano presentaran un recital dedicat a La Balanguera i a l’univers poètic de Joan Alcover. El programa inclourà obres de compositors contemporanis del poeta i diverses recreacions musicals dels seus textos.
La jornada dominical també serà l’última oportunitat per veure Rigoletto de Verdi al Teatre Principal de Palma, una producció que ha despertat una notable expectació i que abaixarà el teló després de la funció de demà horabaixa.
A Portocolom, el Centre Cívic oferirà un concert de piano i flauta a les 11 hores, mentre que a les 21 hores la plaça de Sant Jaume es convertirà en escenari d’una proposta que combina poesia i música al voltant del desig femení com a força creadora, amb la participació de Marian Vilalta i Álvaro Vigara.
I encara dilluns la música continuarà sonant. A les 12 hores, el Conservatori de Palma acollirà un concert dedicat a les obres compostes pels alumnes de Fonaments de la Composició, una oportunitat excel·lent per descobrir les veus creatives que, potser, protagonitzaran el futur musical de les Illes.
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