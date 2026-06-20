Cuina amb memòria
Frit de sang
Aquest frit se solia preparar un dia de matances, amb la sang del porc. Atès que la matança casolana ha decaigut, es pot fer amb sang envasada
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Hi ha tres religions –cristiana, jueva i musulmana– que tenen la Bíblia com a text bàsic. Però es veu que cada una la interpreta a la seva manera: cristians, agnòstics i ateus, no tenen cap problema en consumir sang; els musulmans i jueus, sí, a partir del Gènesi i el Levític, on la sang representa la vida i per tant, mana que sigui respectada. La nostra cuina no ha tengut mai problemes «de consciència» a l’hora d’utilitzar la sang d’animals diversos en arrossos (amb sang sí que es poden dir bruts), botifarrons i varia negra. El frit de sang, poc a poc, ha cedit protagonisme al frit de matances.
Ingredients:
- Sang de porc
- 2 cabeces d’alls
- 3 fulles de llorer
- 3 o 4 manats de grells
- 1 pebre vermell
- Patates
- Fonoll
- Oli
- Aigua
- Sal
- Pebre bo
Preparació:
- Descriurem el procés de preparar la sang, una vegada s’hagi sacrificat el porc.
- Recollida la sang, retirada la que ha d’anar als botifarrons i a la varia negra, decantarem la necessària per al frit.
- Dins una greixonera de fang, hi posarem un tassó d’oli i un d’aigua. Hi afegirem dues cabeces d’alls, desgranats, i dues fulles de llorer.
- Quan l’oli sigui calent, hi abocarem la sang i la sal necessària. La courem al fogó, però si la podem coure al forn, serà millor. No la traurem fins que sigui cuita i s’hagi presa per complet.
- Per saber-ho amb seguretat, farem la prova amb un escuradents; punxarem i no ha de sortir gens tacat de sang. Aquesta estarà al seu punt, amb poc més de mitja hora; tot dependrà de la intensitat del foc.
- Una vegada tendrem la sang completament quallada, començarem el frit.
- Amb l’oli suficient, sofregirem tres o quatre manats de grells, aprofitant les coes –la part verda– fins allà on sigui possible. Com més grells utilitzem, millor ens sortirà el frit, ens digué Bàrbara Sansó Nicolau, Juliana (Vilafranca de Bonany, 1916-2005).
- Hi afegirem un pebre vermell tallat en trossos més aviat petits i una fulla de llorer.
- A part, fregirem una bona paellada de patates tallades en cantonets petits.
- Quan el pebre vermell i les patates siguin cuites, ho mesclarem i, tot seguit, hi afegirem la sang tallada en daus i ho aromatitzarem amb fonoll tendre tallucat ben finet.
- Ho mesclarem tot plegat, donarem quatre girades i corregirem de sal i pebre bo.
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