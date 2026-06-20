Antonio Palerm, escritor: «Mallorca es Sicilia también con muertos, antes y ahora»

Antonio Palerm (Son Servera, 1954) acumula una labor de poeta, dramaturgo y novelista que le decanta por la autodefinición de «escritor». Con Las luciérnagas se adentra en las extrañas muertes de Pier Paolo Pasolini, Aldo Moro y Enrico Mattei con perspectiva mallorquina.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿No será usted un conspiranoico?».

En absoluto. Todo acuerdo de dos personas contra una tercera es una conspiración, pero la Tierra no es plana.

¿Compara usted a Mallorca con Sicilia, más allá de las luciérnagas de su libro?

Absolutamente. Las formas difieren, porque Sicilia ha tenido más facilidad para dar muerte que Mallorca, pero no menospreciemos los asesinatos mallorquines, desde el contrabando hasta la Guerra.

¿Mallorca no era Sicilia sin muertos?

No, Mallorca es Sicilia también con muertos, antes y ahora, muchos de ellos civiles.

Y usted se apellida encima Palerm.

Creo que mi apellido procede de Sicilia. El ceramista Lluís Castaldo lo conecta con la exportación a Italia de la mayólica, una baldosa de origen árabe. En Palermo todavía existen restauradores de piezas obtenidas por esta técnica.

Pasolini era un genio y un abusador de menores.

Quizás, y desde luego que hoy sería absolutamente cancelado, pero no soy quien para calificar moralmente a las personas. Culpar a Pasolini obligaría a cerrar la mayor parte de las escuelas, y hablo por propia experiencia.

¿Quién mató a Pasolini?

Despejando los interrogantes del puzzle de su muerte, se observa una fotografía con los servicios secretos italianos, empujados por los norteamericanos. El brazo ejecutor fue la mafia romana.

¿Quién mató al democristiano Aldo Moro, del ‘Compromiso histórico’?

Con el arma en la mano, Mario Moretti, jefe de las Brigadas Rojas que se escindieron a raíz del secuestro, y de quien se sospecha que tuvo mucha relación con la CIA.

¿Y quién mató al petrolero Enrico Mattei?

El avión que transportaba a este anticolonialista estalló después de pasar una noche en un hangar de la OTAN en Catania.

¿El asesino del libro es Andreotti?

El malo es Andreotti, el señor del mal. No dudamos de su inteligencia ni de su capacidad de trabajo, pero su obsesión era mantener el poder a toda costa.

Estados Unidos conspiró contra Aldo Moro igual que Trump contra Zapatero.

Moro representa la última posibilidad de reconciliar en Europa a Occidente y Oriente, a la URSS y los USA. En 1974, Kissinger ya amenazó de muerte al político italiano en la Casa Blanca. Regresó a Italia y no salió de la cama en quince días.

El escritor Antonio Palerm / GUILLEM BOSCH / DMA

¿La Italia comunista que Estados Unidos mataba por evitar hubiera arrastrado a España?

Enrico Berlinguer se distanció de la Unión Soviética antes que Carrillo y la Pasionaria, que fuera vicepresidenta de las Cortes. Ambos líderes del comunismo español tienen un pasado estalinista que nunca se les reprocha.

Hay que releer cada cinco años El caso Moro, de Leonardo Sciascia.

Lo recomendaría, para enterarse de que volverá a pasar. Conocer la Historia no sirve para no repetirla, pero sí para que no te sorprenda cuando se repite.

No sé a qué político español comparar con Aldo Moro.

Podría ser un Tierno Galván, con su grandeza moral. Y también era un psicótico que se lavaba continuamente las manos para no contagiarse.

¿Qué pensaban del otro los dos protagonistas de Las luciérnagas?

A Pasolini le caía mal Moro, porque lo consideraba el representante de los nuevos demócratas, que habían evolucionado de fascistas a tecnócratas.

Para los más jóvenes, ¿Pasolini era Almodóvar?

No. Pasolini fue un gran poeta y un buen cineasta, pero le distingue un elemento profético, la capacidad de acertar el futuro. Sus previsiones se cumplen hoy, medio siglo después. Por ejemplo, cuando define una sociedad hedonista y estúpida, más fascista que el propio fascismo.

¿Pasolini era Jesucristo?

Prefiero a Pasolini, un visionario que no predicador. Descubre que la clave se halla en la transición del campo a la ciudad, una tesis que le reprocha Moravia. Y también fue un gran periodista en las páginas de Il Corriere.

La explicación más sencilla suele ser la cierta.

Desde luego que es la explicación más evidente, pero lucho contra la versión oficial de los hechos. Es un problema de mi infancia, fui alumno de los jesuitas y aprendí a ponerlo todo en cuestión.

¿Con Las luciérnagas se ha hecho la luz?

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Jajaja. En absoluto, siguen apagadas porque desaparecen cuando abunda la polución. Curioso animal la luciérnaga, que de lejos se enciende y de cerca se apaga.