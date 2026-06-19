La ticketera del Reggaeton Beach Festival afirma que está “trabajando para encontrar soluciones” y facilitar los reembolsos de las entradas

Aquellas personas que compraron alguna entrada para el Reggaeton Beach Festival que no se celebrará finalmente, en ninguna ciudad española, tampoco en Mallorca, han recibido este viernes un correo electrónico remitido por Enterticket, encargada de la venta de localidades, en el que se informa que dicha empresa está “trabajando para encontrar soluciones” y facilitar los reembolsos de los tickets.

“Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que el evento Reggaeton Beach Festival (RBF) Tenerife, Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid, Nigrán, organizado por Cyclop 2014 S.L. - RBF Music, ha sido cancelado por motivos ajenos a Enterticket”, señala el mail en su primer párrafo.

“Queremos asegurarte que, aunque Enterticket actúa exclusivamente como proveedor de ticketing para este evento, estamos trabajando para encontrar soluciones. Mantenemos la disposición de cooperar con los organizadores, como últimos responsables, buscando facilitar los reembolsos a todos los usuarios afectados”, añade.

Enterticket también asegura que en cuanto disponga de información adicional sobre los pasos a seguir se comunicará “de forma automática. Por tanto, no es necesario que realices ninguna gestión en este momento”, apunta. “No obstante, si deseas trasladarnos alguna circunstancia particular relacionada con tu caso”, Enterticket ha habilitado un formulario para ser revisado.

“Entendemos perfectamente lo frustrante que puede ser esta situación y agradecemos sinceramente tu paciencia mientras trabajamos para resolverlo lo antes posible”, concluye el correo electrónico del equipo de Enterticket.

Desde la dirección del RBF Mallorca afirmaron el pasado jueves a este diario que la devolución del importe de las entradas es "un tema muy delicado" que tendrá que resolver "la ticketera, Enterticket, ellos son los responsables. El dinero de las entradas no entra directamente al festival, sino a la ticketera".

Noticias relacionadas

Ian Cerruti, director del festival mallorquín, ha confesado, desde un sentimiento de "profunda tristeza", que ha intentado dar una solución de continuidad" al festival pero "la situación es muy complicada" y será "el juez quien decidirá si este proyecto puede continuar con esta marca".