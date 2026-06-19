Mallorca y Joan Miró inspiran a Pull&Bear
La marca tiene una colección limitada de camisetas con obras del artista catalán y la modelo Lennon Sorrenti protagoniza un reportaje fotográfico en la isla
Pull&Bear ha lanzado una colección cápsula de camisetas de algodón que reproducen obras de Joan Miró, prendas que ya están a la venta tanto en su web como en las tiendas físicas. Esta firma de Inditex reproduce seis pinturas que el artista catalán realizó entre 1941 y 1978. Pero esta no es la única conexión de esta cadena de moda joven con Mallorca, ya que la isla ha servido de localización para una producción fotográfica protagonizada por la modelo Lennon Sorrenti.
La marca ha creado cuatro camisetas en la línea de hombre con las obras de Miró, Chiffres et constellations amoreux d'une femme , Deux personnages poursuivis par un oiseau, Personnage et oiseaux y Femme et oiseaux dans un paysage.
Para mujer, hay dos modelos disponibles. Uno con la obra Et fixe les cheveux de l'étoile y otra, con manga larga y la imagen de Personnages et oiseaux dans un paysage nocturne. Cada una de estas camisetas tiene un precio de 17,99 euros, excepto la de manga larga, que cuesta 22,99 euros.
Pero Joan Miró no es la única conexión de Pull&Bear con Mallorca, la marca ha realizado toda una campaña de moda en la isla, protagonizada por Lennon Sorrenti, llamada la modelo de moda, y fotografiada por Kate Bellm.
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