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Fallece el columista Enrique Lázaro

Enrique Lázaro en 1985.

Enrique Lázaro en 1985. / DM

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Redacción

El escritor y articulista Enrique Lázaro Suau ha fallecido este jueves 18 de junio a los 76 años de edad a causa de una enfermedad. Nacido en Valencia en 1950, desarrolló gran parte de su vida personal y profesional en Mallorca, donde residió durante décadas y se convirtió en una figura muy conocida del ámbito periodístico de la isla.

Lázaro destacó especialmente por su labor como columnista y articulista en Última Hora, donde dejó una amplia producción. A lo largo de su trayectoria colaboró en varios medios de comunicación, consolidándose como una voz respetada entre lectores y compañeros del sector.

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