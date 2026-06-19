Consumo aconseja pedir por escrito el dinero de las entradas del Reggaeton Beach Festival
Los afectados por la cancelación del festival deben conservar toda la documentación de compra y solicitar la reversión del cargo si pagaron con tarjeta
EFE
La Dirección General de Consumo ha recomendado este viernes a los afectados por la cancelación del Reggaeton Beach Festival Mallorca, que se iba a celebrar en Palma el 18 y 19 de julio, que soliciten por escrito la devolución del dinero de las entradas a la empresa y a la plataforma de venta.
Ante la cancelación del Reggaeton Beach Festival de Mallorca, junto a todas las demás ediciones, anunciada por la promotora el jueves, este viernes la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha recomendado a los afectados que actúen "con la mayor celeridad posible para recuperar el importe de las entradas".
Lo primordial es conservar toda la documentación relacionada con la compra, como las entradas, los correos electrónicos de confirmación y los justificantes de pago, detalla la Conselleria de Salud en una nota.
Asimismo, se aconseja solicitar la devolución del dinero por escrito, tanto a la empresa organizadora como a la plataforma de venta de entradas, y guardar el justificante de envío de esta solicitud.
Igualmente, se recomienda consultar periódicamente los canales oficiales del evento para estar al tanto de posibles novedades sobre el procedimiento de devolución.
En el caso de haber realizado el pago con tarjeta, se aconseja contactar cuanto antes con la entidad bancaria para solicitar la reversión del cargo por un servicio no prestado.
Si en el plazo de un mes la empresa no responde o la solución ofrecida no resulta satisfactoria para el afectado, se recomienda presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo.
Las hojas oficiales de reclamación están disponibles en el Portal del Consumidor (portalconsum.caib.es) y pueden presentarse en las oficinas de oficinas de atención a la ciudadanía de cualquier administración pública o a través de internet, siguiendo las indicaciones del propio portal.
En el supuesto de que la empresa organizadora sea declarada en concurso de acreedores, los perjudicados podrán reclamar el importe dentro de este procedimiento, conforme a las indicaciones del administrador concursal, siendo este proceso el que determinará la forma de tramitación de las reclamaciones.
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