La actriz y cantante danesa Trine Dyrholm recibirá el premio Masters of Cinema del festival Atlàntida

La actriz y cantante danesa Trine Dyrholm recibirá uno de los premios Masters of Cinema 2026 del Atlàntida Mallorca Film Fest. Según ha informado la organización del festival, la entrega de este galardón tendrá lugar el martes 28 de julio, en La Misericòrdia. Además, la artista impartirá una masterclass abierta para el público.

Trine Dyrholm (Odense 1972) se une a otros nombres del cine que han recibido este premio, como Ken Loach, Isabelle Huppert, Neil Jordan, Dame Judi Dench, Stephen Frears, Guy Hamilton, Irene Jacob, Sergei Loznitsa, JA Bayona o Alberto Iglesias.

El Atlàntida ha destacado que el de Dyrholm “es uno de los rostros más populares y prestigiosos del cine europeo”. Se dio a conocer en 1998 con Celebración, película de Thomas Vinterberg, que inauguró el movimiento Dogma 95. Actriz y director volvieron a trabajar juntos en 2016, en La Comuna, que le dio el Oso de Plata de Berlín a la Mejor Actriz. Otro de los filmes que ha protagonizado, En un mundo mejor, de Susanne Bier, consiguió el Oscar a la Mejor Película de habla no Inglesa en 2010.

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En 2019 protagonizó Reina de corazones, dirigida por May el-Toukhy, que ganó el Premio del Público en Sundance obteniendo además el elogio unánime de la crítica por su incontestable interpretación, recuerda el Atlàntida. En los dos últimos años ha trabajado en La chica de la aguja, de Magnus von Horn, la miniserie Revancha, dirigida por Yan England, con la que ganó el premio a Mejor Series en Seriesmania y La mujer danesa, de Benedikt Erlingsson, serie de comedia negra en la que Dyrholm encarna a una exespía danesa que busca una jubilación tranquila y que ha sido uno de los fenómenos de Filmin.