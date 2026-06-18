La Universidad de Mallorca impartirá un máster sobre práctica artística contemporánea
Está dirigido a artistas, graduados en Bellas Artes y perfiles vinculados a la creación
La Universidad de Mallorca, Umac-Adema, iniciará el curso que viene un máster de Formación Permanente en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea, dirigido a artistas, graduados en Bellas Artes y perfiles vinculados a la creación.
El nuevo programa semipresencial, de un curso académico y 60 créditos, se plantea como una propuesta pionera que aspira a ofrecer al alumnado herramientas conceptuales, metodológicas, tecnológicas y profesionales para desarrollar proyectos artísticos propios, situarlos en el contexto cultural actual y favorecer su inserción en los circuitos profesionales del arte, ha informado Adema en una nota.
La directora del máster, Amparo Sard, ha destacado "su enfoque específico en el desarrollo profesional de los artistas contemporáneos" y supone dar "el paso entre la formación académica y el inicio de una carrera profesional en el sistema del arte".
Según Sard, cada vez son más necesarias competencias vinculadas a la presentación de proyectos, la participación en convocatorias y residencias, la relación con instituciones culturales, la comunicación pública del trabajo artístico y la construcción de redes profesionales.
La formación se orientará al desarrollo de propuestas propias, con especial atención a los procesos de documentación, argumentación, comunicación y profesionalización de la práctica artística. El programa incorporará además actividades vinculadas a citas de referencia en el ámbito del arte contemporáneo, como la participación del alumnado en Estampa Madrid y Art Cologne Palma.
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