Estos son los Premios de Arquitectura de Mallorca 2026

Una bodega semienterrada en Alaró, una escoleta en Muro, una casa en Palma, diez viviendas de protección pública en Santa Margalida y otra casa en la Colònia de Sant Pere han sido los mejores proyectos de los últimos años para el Colegio de Arquitectos de Baleares (Coaib), que este 18 de junio ha entregado sus premios.

La Bodega Olorón, diseñada por Rafael Vidal. / Bodega Olorón

En un acto en su sede, el Coaib ha reconocido las obras arquitectónicas más significativas finalizadas en Mallorca en 2023, 2024 y 2025. Los cinco premiados han sido la Bodega Olorón, en Alaró, diseñada por Rafael Vidal de Taroms Arquitectes, por su integración en el paisaje; la escoleta de Muro, proyecto de Miguel A. Barceló y M. Margalida Seguí, de BOS Arquitectes, por su claridad estructural y material; la Casa Lledoners, de Jaime Oliver y Paloma Hernaiz, de Ohlab, por su capacidad de crear un espacio doméstico íntimo y protegido en un entorno densamente edificado; la promoción de diez viviendas de protección en Santa Margalida (cuyas llaves se entregaron el pasado mes de abril), proyecto de Javier Gavín, Juan Moreno, Siddharta Rodrigo y Claudi Aguiló, por el rigor con el que se ha abordado y por el uso de la galería como espacio entre interior y exterior; y la casa en la Colònia de Sant Pere de TEd'A Arquitectes (Irene Pérez, Jaume Mayol, Toni Ramis, Albert Cabrer, Tomeu Mateu y Marcos Santamaría), por la reinterpretación contemporánea de materiales y técnicas tradicionales mallorquinas. Este último proyecto ya fue galardonado en los Premios de Arquitectura de España la pasada semana.

La 'escoleta' de Muro. / Del Rio Bani

El Colegio de Arquitectos también ha entregado el Premio a la Permanencia a la Casa Huarte, de Francisco Javier Sáenz de Oíza, y el Premio Promotor a la familia Huarte Giménez. En esta edición, el Premio Trayectoria ha sido para el arquitecto Carlos García-Delgado Segués y el Premio Honorífico ha recaído en Xisco Pizà Alabern, por su aportación a la arquitectura mallorquina.

Casa Lledoners. / Ohlab

Los premios de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Baleares reconocen, muestran y divulgan una selección de las obras más significativas finalizadas en Mallorca en los años 2023, 2024 y 2025, así como la trayectoria profesional, con un mínimo de 30 años, de un arquitecto que haya desarrollado su actividad o parte de la misma de forma significativa en la isla de Mallorca.

Las VPO de Santa Margalida. / @iclaratg

El decano del Coaib, Bernat Nadal, ha destacado que estos premios son “mucho más que un reconocimiento profesional”, ya que representan “una oportunidad para poner en valor la arquitectura como herramienta cultural social y territorial”. Para el presidente de la Demarcación de Mallorca del Colegio, Joan Cerdà, estos reconocimientos son “un espacio de encuentro y un punto de conexión entre profesionales, instituciones y ciudadanía”.

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La casa en la Colònia de Sant Pere. / Luis Díaz Díaz

Tras la entrega de premios se ha inaugurado la exposición con los proyectos seleccionados y premiados, también en la sede del Coaib. En esta edición, se presentaron un total 102 obras, de las que se seleccionaron 42 y 14 acabaron siendo finalistas.