Reggaeton Beach Festival Mallorca: grandes figuras internacionales y una estela de polémicas

El Reggaeton Beach Festival Mallorca, el mayor macrofestival de cuantos se celebran en España dedicado a la música urbana, desembarcó en Palma por primera vez en 2019, con un cartel repleto de estrellas: Rels B, Juan Magan, Justin Quiles, Becky G… Los grandes nombres internacionales también fueron protagonistas en sucesivas ediciones de un festival que también ha tenido algunos momentos marcados por la polémica.

En su etapa en Can Picafort, el RBF se vio salpicado por las quejas en torno al impacto ambiental en zonas protegidas y el rechazo de parte de los vecinos y el sector hotelero. La Asociación Hotelera de Can Picafort llegó a pedir la suspensión del festival. Tras la celebración del mismo, el ayuntamiento de Santa Margalida sacó pecho en las redes sociales del «éxito rotundo» que supuso el evento porque a pesar de los 20.000 visitantes «no se registró ningún incidente relevante tanto dentro como fuera del recinto».

En 2022, la polémica se centró principalmente en los graves destrozos ocasionados en el polideportivo Mateu Cañellas, en Inca. El evento, con unos 30.000 asistentes, dejó la pista de atletismo y las instalaciones inservibles, generando un intenso debate político y críticas por la gestión del recinto.

Ese mismo año, en septiembre de 2022, Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador contra RBF Travel 2020, la promotora del Reggaeton Beach Festival, por impedir el acceso con comida y bebida del exterior al recinto donde se celebró el espectáculo.