La nueva dirección del Reggaeton Beach Mallorca, sobre la devolución del importe de las entradas: "Es un tema muy delicado que tendrá que resolver la ticketera Enterticket, ellos son los responsables"

Desde la dirección del RBF Mallorca han afirmado que la devolución del importe de las entradas es "un tema muy delicado" que tendrá que resolver "la ticketera, Enterticket, ellos son los responsables. El dinero de las entradas no entra directamente al festival, sino a la ticketera".

Ian Cerruti, director del festival mallorquín, ha confesado, desde un sentimiento de "profunda tristeza", que ha intentado dar una solución de continuidad" al festival pero "la situación es muy complicada" y será "el juez quien decidirá si este proyecto puede continuar con esta marca".

Adiós al Reggaeton Beach Festival (RBF)

Adiós al Reggaeton Beach Festival (RBF). La nueva dirección de este festival no ha encontrado viabilidad al proyecto y tras semanas de estudio ha pedido a sus proveedores que cesen sus trabajos. Así, Mallorca se quedará sin perrear, al igual que Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Santander y Nigrán. El RBF mallorquín iba a tener lugar en el recinto de Son Fusteret el próximo mes de julio, con Myke Towers como cabeza de cartel. Se esperaban más de 20.000 personas.

En un comunicado, la dirección del festival ha señalado hoy que la decisión de cancelación se ha adoptado “tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones".