Manuel Jabois presenta 'La víspera': "Me imaginé cómo sería el protagonista de 'American Psycho' en una cocina gallega"

En 'La Víspera', Manuel Jabois reúne tres pilares que sostienen su mundo literario: el fútbol, Galicia y la retranca. Sobre ellos construye a Amalia Constenla, la matriarca de una familia que sobrevive gracias y a pesar de ella. A su alrededor orbitan Ramón, un marido lacónico y anodino; Chami, un hijo no deseado que triunfó en el fútbol y fracasó en su retirada y Mon, el hijo exalcohólico que no encuentra su lugar. Juntos forman una familia cargada de mentiras y silencios en una novela que bascula entre el drama familiar y el thriller doméstico.

La novela está atravesada por una inquietud constante gracias a su protagonista, Amalia Constenla. Juega en la ambigüedad de ser una ama de casa de un pueblo de Galicia pero que guarda secretos y una crueldad intrínseca que atrapa.

No sé si lo llamaría maldad. Sí sé que ella tiene muy pocas herramientas para combatir algo que arrastra desde niña: una tendencia a la psicopatía o problemas graves de culpa y responsabilidad. En la primera línea ya se cuenta un poco lo que ocurre, aunque ella podría quedar absuelta si se creyese que la pistola era de juguete. Lo que vemos después es a una mujer batallando contra sí misma y contra una gestión muy pobre de unas emociones que, de por sí, ya son muy escuetas.

¿Cómo surgió esa idea de mezclar una personalidad tan extrema con un entorno tan rural y cotidiano?

Hubo varios puntos de partida, pero uno que me llamó mucho la atención fue imaginarme a Patrick Bateman, el protagonista de 'American Psycho', en una cocina gallega. Imaginarlo haciendo 'filloas', limpiando la casa y cocinando para un rancho, pero con problemas internos parecidos a los de Bateman. Generalmente, las personas así tienden a querer ser normales. Me interesa periodísticamente, desde donde lo he abordado -pero nunca desde la literatura- la gente que nace con una 'tara' que no tiene por qué ser monstruosa en sus actos, pero sí en su naturaleza. Imagínate que descubres que eres un pedófilo, no un pederasta, que es un criminal, pero ser un pedófilo tiene que ser algo horrible. Esto es incómodo, pero existe, y Amalia, aunque no tiene nada que ver con eso, se encuentra con la incapacidad o dificultad de sentir amor hacia la gente que quiere y de gestionar ciertas carencias que, en un pueblo, no son tan fáciles de tratar como en una ciudad, que irías a un psiquiatra. A mí, personalmente, me inspira mucha ternura.

Manuel Jabois presenta en València 'La víspera' (Alfaguara, 2026), su última novela. / Miguel Angel Montesinos

Se ha hablado mucho de la psicopatía en relación con el libro, pero ¿hasta qué punto es psicopatía o es puro narcisismo?

Va a cumplir 65 años, pero no son los 65 años modernos de una gran ciudad, sino los de una mujer batalladora que tuvo un hijo a los 14 años, que luego tuvo otro y que lleva media vida fregando de rodillas. En un momento dado piensa: "¿Quién se cambiaría por mí?". Nadie. Yo, gracias a Dios, ha habido muchos momentos de la vida de mi madre que me cambiaría por ella tranquilamente. Pero cuando crezco, que veo que no trabaja y que yo también fui un hijo no deseado, un accidente, que lo dejó todo para criar y a trabajar en casa, no me despertaba admiración, pese a la cantidad de amor, cariño y sacrificio que había. Eso es increíble. Por eso cuando yo hablo de que Amalia quiere sentirse admirada, me refiero a que quiere ser reconocida públicamente, dealguienn que le diga que es la estrella del día. Pero ¿qué puedes hacer en un pueblo para que te reconozcan así? ¿Rescatar un gato de un tejado? ¿Frustrar un atraco?

Cocinar para todo el mundo.

Sí, y calcetar. Ella quiere ser una heroína y dentro de su pequeña división, consigue acceder a su "misión". Cuando pasa algo, los medios quieren hablar con ella y se convierte en el centro de atención. Realmente no ha hecho nada, pero prolonga la situación para disfrutar de su momento.

Hablemos de Ramón. Me ha gustado mucho cómo ha explorado ese personaje de hombre jubilado, aparentemente inofensivo.

El 'Hombre cojín' de 'La que se avecina' [Ríe]

Exacto, cuyas únicas preocupaciones son estar sentado, el parte meteorológico y la televisión. ¿Dirías que Ramón es así por influencia de Amalia o Amalia es así por Ramón?

Es una buena pregunta. Creo que ambos se condicionan. Si piensas en el origen turbio de su relación -ella le dispara y luego se juntan- te preguntas qué hacen como pareja. No es amor, es convivencia y una batalla por la apariencia. Tienen que formar una familia porque ella se quedó embarazada. Ramón tiene un laconismo poco original pero muy real; de ese que llega un punto en el que ya no quieres interrogar ni terminar las frases. Ella, por su parte, es una gran imitadora: observa lo que hacen otros matrimonios y se da cuenta de que ellos nunca han hablado de nada, ni siquiera de sus hijos.

Una familia absolutamente disfuncional. Me llama la atención que, aunque el libro se sostiene sobre mentiras y secretos, hay mucha normalidad en lo que describe: la mujer huracán, el hombre cojín y los hijos problemáticos. ¿Le interesaba mostrar cómo ese "mal" se esconde en vidas aparentemente normales?.

Me interesaba la maldad intrínseca, esa dificultad con la que uno nace. Amalia no se ha hecho torva con el tiempo: nació así y trata de ajustarse al mundo. Fíjate en los hijos: el no deseado es el que triunfa y rehabilita la imagen de la familia ante el pueblo; de ser un hijo no deseado a ser estrella de un Mundial. Cuando se hace famoso, todos dicen "sí, fue un accidente, pero tiene talento" y nadie toca el fondo del asunto. Mon, el hijo deseado, tiene un talento más volátil, tiene más dificultades porque es más sensible. Una cosa que me gusta mucho de él, que me di cuenta después de escribir el personaje, es que es un tipo que busca su futuro, busca los pasos que dará mañana y termina saliendo con una vidente, que es lo que hace la gente que generalmente no sabe qué hacer con su futuro.

"Llega un momento en sus vidas en el que el rumbo se pierde y cuesta mucho corregirlo. Como dice Chami en el libro, "se acabó el tiempo de las decisiones correctas; ahora solo queda intentar que sean lo menos incorrectas posibles"

Los dos hijos parecen caras opuestas de una misma moneda.

Al final, tanto él como su hermano Chami se abandonan de una u otra manera. Llega un momento en sus vidas en el que el rumbo se pierde y cuesta mucho corregirlo. Como dice Chami en el libro, "se acabó el tiempo de las decisiones correctas; ahora solo queda intentar que sean lo menos incorrectas posibles". En el momento en que se cruza esa línea es muy complicado regresar.

Incluso Chami, que ha tocado el éxito como futbolista, parece estar en una caída libre constante; un hombre de 48 años que lidia con la nostalgia de lo que fue hace 20.

Es terrible. Chami es un tipo que se está rompiendo todo el rato, pero no termina de romperse. El público y los medios están esperando a que caiga del todo para empezar con las muestras de solidaridad y consuelo. En el fútbol, si no eres uno de los supercracks mundiales, a los 48 años ya no te conoce nadie. Hay un momento en que se plantea que en su caída nunca acaba de tocar el fondo, a lo que se suma una relación compleja y terrible con su madre, por lo que acaba manteniendo un equilibrio precario; te buscan porque marcaste un gol que clasificó a España en el Mundial y eso sigue teniendo cierta relevancia.

Y vive de aquello toda la vida.

Es un doble viaje de vuelta: el del reconocimiento de la gloria y cuando acabas teniendo nostalgia de ti mismo. Yo puedo tener nostalgia porque tengo 47 años, pero tener 30 años y sentir nostalgia de lo bueno que fuiste a los 23, con esa potencia y velocidad que ya no volverán, es algo muy difícil de gestionar. Lo hablábamos en este Mundial sobre Mbappé, vi su edad para ver por qué ya no corre como en el Mundial de Rusia, con 19 años, cuando se marcó un golazo contra Argentina corriendo todo el campo. Ahora tiene 27 y está en su prime, en su mejor momento, pero le falta un punto de velocidad. Como le pasó a Usain Bolt o a las gimnastas rusas que con 16 años han terminado. Es de locos.

"El efecto que este libro ha tenido en mí, y me ha gustado mucho, es dejarme revuelto con preguntas para las que antes tenía respuesta y ahora no"

La novela transcurre prácticamente en la víspera del cumpleaños de Amalia. Me gusta esa expresión, también valenciana, de "la víspera es mejor que la fiesta". En ese presente, todos se encuentran en un precipicio moral.

Sí, todos están al borde. Lo curioso y gracioso es que Ramón siente ese precipicio y se lo atribuye a Amalia, pensando en qué estará tramando ella, cuando irónicamente él cree que es ella quien mantiene todo en equilibrio. El efecto que este libro ha tenido en mí, y me ha gustado mucho, es dejarme revuelto con preguntas para las que antes tenía respuesta y ahora no. Por ejemplo: ¿qué consecuencias tiene el pasado en el presente? Sobre todo cuando se trata de una aberración.

Manuel Jabois presenta en València 'La víspera' (Alfaguara, 2026), su última novela. / Miguel Angel Montesinos

¿Tiene la respuesta?

En el podcast 'La cena de los idiotés' se planteó un dilema parecido. Una compañera, ante la pregunta de si llamaría anónimamente a Hacienda para empapelar a un amigo que no dejaba de presumir de que no pagaba impuestos mientras tenía una vida de lujo, dijo que sí, que llamaría. Nos quedamos flipados, es duro. Pero luego dijo que no denunciaría una hipotética violación de su padre cuando era niña, achacándolo al olvido, al padre muerto, a que era agua pasada. Yo pensé: joder, pero luego dije bueno, pues sí, la cabeza humana puede funcionar así, entierras cosas, lo asumes, no me va a desviolar, o ya murió. Para qué voy a hablar ahora y reventarle la vida a mi madre. Entonces, ¿qué consecuencias tiene un recuerdo? ¿Cómo se vive en una familia con una bomba lapa adherida así?

Como hace Amalia. ¿Hasta qué punto compensa desenterrar algo que puede destruir lo que queda de una familia?

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Es que en la primera página hablo de cómo ella recuerda que una vez le contaron que los ciegos que recuperan la vista no saben distinguir las cosas. Saben distinguir una esfera o un cuadrado al tacto, pero si la ven, no lo saben cuál es cuál. Ella utiliza su tara emocional, ese lastre, esa psicopatía, en su beneficio, y es un superpoder también. Siempre que pensamos en psicópatas pensamos en gente que tiene cadáveres en un sótano, pero también podemos pensar que son tipos que superan sus traumas como si nada. A ella le importan más otras cosas.