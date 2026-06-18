Mallorca se queda sin el Reggaeton Beach Festival 2026
La nueva dirección no ha encontrado viabilidad al proyecto y cancela todos los festivales que se iban a realizar en territorio nacional
Adiós al Reggaeton Beach Festival 2026. Según publican varios medios y adelantó ayer El Mundo, la nueva dirección de este festival no ha encontrado viabilidad y tras semanas de estudio ha pedido a sus proveedores que cesen sus trabajos. Así, Mallorca se quedará sin festival, al igual que Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Santander y Nigrán. Lo extraño es que la web oficial siga vendiendo entradas. Desde la organización se ha comunicado a Diario de Mallorca que en las próximas horas se dará información de la situación real del festival.
Hace unos meses, en una entrevista concedida a este diario, Ian Cerruti, el director del Reggaeton Beach Festival (RBF) Mallorca, reconoció los problemas a los que se enfrentaba el RBF por impago a varios proveedores: “Rescatar el RBF es como rescatar un equipo de fútbol, el Real Madrid o el Barcelona. Cuando hay un rescate de este tipo nadie quiere que el proyecto caiga, y luego todos quieren volver a trabajar en él. Nosotros, los nuevos inversores, no tenemos la culpa de lo que había antes, evidentemente, pero ahora tenemos un periodo de entre 60 y 90 días para provocar un cambio, si no, también será nuestra culpa”.
Según publica El Mundo, la justificación de la organización está en la falta de viabilidad del proyecto: “Durante los últimos meses, hemos analizado en profundidad las posibles alternativas para llevar a cabo la gira prevista. Se han estudiado diferentes escenarios operativos, financieros y operativos con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, tras evaluar todas las opciones disponibles, lamentamos comunicar que no ha sido posible encontrar una situación sostenible”.
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