La Mallorca musical llora la muerte del bajista Jimmy Torres

El bajista Jimmy Torres, integrante de bandas como Smoke, Música Nostra, Susie Q, Zhentauro, Juanito Percha y Los Colgaos o Psiconautas, entre otras, ha fallecido a los 65 años víctima de una grave enfermedad. Su muerte ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales, donde se ha destacado su autenticidad y bonhomía.

“Como no podía ser de otra manera, queremos de dedicarle este tema a Jimmy Torres. Durante mas de una década formó parte de Smoke en su época a trío junto a Pedro José Campuzano Seguí y Nico Soto. También toreamos con él decenas de bolos y proyectos”, ha publicado en Facebook el grupo Smoke, que ha acompañado su mensaje de cariño con un vídeo de El tren, el clásico de Leño.

“Que los seres de luz iluminen su camino en el otro lado”, ha comentado la familia Psiconautas, grupo en el que Jimmy Torres colaboró, concretamente en el disco Ansiedad estática. “Era un bajista de altísimo nivel, podía tocar cualquier cosa y con cualquier gente. También era muy anarquista, la disciplina no le importaba, ya la tuvo en su momento. Como persona era un psiconauta, amante de la experimentación. Le queríamos mucho”, ha confesado a este diario el líder de la banda, Alberto Vizcaíno.

Jimmy Torres, maestro del bajo / Facebook

Uno de los grupos en los que Jimmy Torres dejó impronta fue Música Nostra, el grupo de folk fundado por Miquela Lladó y Pep Toni Rubio, y en el que coincidiría con el también desaparecido Hugo Sócrate.

“Te añoraremos querido, buen viaje”, ha escrito en su perfil de Facebook el saxofonista Vicenç Borràs. “Et trobaré a faltar bergant”, ha expresado el también músico Toni Rissos. “Maestro Jimmy, cuanto aprendí viéndote tocar desde que tenía 14/15 años. Te miraba desde abajo y pensaba lo que daría por tocar la mitad de lo que tocabas... Siempre con discreción, ocupando su sitio y haciendo grande a cualquiera que acompañara. Se te va echar de menos colega, que la tierra te sea leve”, ha comentado el bajista Kasio, integrante de bandas como Dame Ke Fume o Los Impresentables.

Habitual del desaparecido Blues Ville, Jimmy Torres no faltó al concierto homenaje que se le hizo a Víctor Uris en la placeta del Capitol, en Palma. “Cuántos recuerdos, viajes, conversaciones, vivencias. Noches que se convertían de día en el Blues Ville. Vuela alto querido”, le ha escrito Pere Joan Martorell, quien ha compartido un vídeo de una actuación conjunta con Ximbomba Atòmica.

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“Molta glòria i molta memòria”, ha expresado por su parte el guitarrista ‘manacorí’ Joan Bibiloni.