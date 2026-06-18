Fallece el guitarrista Toni López, guitarrista que brilló en la Mallorca de los años 80
“Siempre será recordado como alguien muy amigo de sus amigos, un tío que siempre encontraba la alegría en todas las cosas”, ha subrayado Jaume Bergas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
La familia musical mallorquina también llora la muerte del guitarrista Toni López, el que fuera integrante de La Burot y The Nadie. Tras su salida de estas dos bandas, ambas capitales para entender la música experimental de los 80, López siguió actuando en solitario, con su guitarra española. Tenía 67 años y “siempre será recordado como alguien muy amigo de sus amigos, un tío que siempre encontraba la alegría en todas las cosas”, ha subrayado Jaume Bergas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica por un cambio de pañal en Artà: la visita de un turista alemán a un restaurante de Mallorca termina con la intervención de la Policía
- Un amigo de Demichelis agrede al periodista Paco Muñoz con el técnico del Mallorca de testigo
- 1.000 euros por una noche en Pere Garau: el anuncio que sorprende en Palma
- Qué hacer si encuentras una serpiente de herradura en Mallorca: guía básica ante una especie invasora en expansión
- Los docentes de Baleares podrán tener un 'curso sabático' después de cuatro años de reducirse el sueldo
- Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
- Dos investigadores mallorquines alertan sobre las limitaciones de la IA en un estudio que cuestiona la fiabilidad de sus métricas de evaluación
- Vueling lanza vuelos desde Mallorca a partir de 9 euros: así es la oferta para escapadas de otoño