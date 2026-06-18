Fallece el guitarrista Toni López, guitarrista que brilló en la Mallorca de los años 80

La familia musical mallorquina también llora la muerte del guitarrista Toni López, el que fuera integrante de La Burot y The Nadie. Tras su salida de estas dos bandas, ambas capitales para entender la música experimental de los 80, López siguió actuando en solitario, con su guitarra española. Tenía 67 años y “siempre será recordado como alguien muy amigo de sus amigos, un tío que siempre encontraba la alegría en todas las cosas”, ha subrayado Jaume Bergas.

El guitarrista Toni López / .