Escritores de Baleares firman el manifiesto del PEN Català a favor de la justicia, la paz y la libertad

El PEN Català ha impulsado el manifiesto Resistir la foscor, defensar la vida ante “el agravamiento de la violencia, la represión y los ataques a la libertad de expresión en todo el mundo”, un texto que han firmado 254 escritores, entre ellos más de una docena de autores de Baleares como Biel Mesquida, Sebastià Alzamora, Gabriel Janer Manila, Maria del Mar Bonet y Llucia Ramis.

El manifiesto “pone el foco en la situación que viven muchas escritoras y escritores en todo el mundo: asesinados en guerras, como en Gaza, Ucrania, Myanmar, la República Democrática del Congo o Sudán; perseguidos, encarcelados y torturados por escribir y expresar su opinión en Egipto, Nicaragua, Rusia, Turquía o China, entre otros muchos lugares; o amenazados, sancionados y detenidos en Estados Unidos y en otros países donde el autoritarismo está en alza”, explica el PEN Català.

Entre los 254 autores que suscriben el texto hay varios nombres de escritores de Baleares: Biel Mesquida, Sebastià Alzamora, Maria del Mar Bonet, Melcior Comes, Gabriel Janer Manila, Miquel Àngel Llauger, Josep Manuel Vidal-Illanes, Sebastià Perelló, Joan Perelló Ginard, Jaume C. Pons Alorda, Sebastià Portell, Llucia Ramis, Iolanda Bonet y Antoni Vidal Ferrando.

“No callamos ni callaremos ante genocidios, guerras, vulneraciones de derechos humanos, autoritarismos y ataques a la libertad de expresión. Como escritoras y escritores, nos declaramos radicalmente a favor de la vida y en contra de cualquier intento de empobrecerla, limitarla o destruirla”, afirma el manifiesto.

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El Pen Català remarca que este texto ha sido firmado autores de todos los géneros, entre los que se encuentran ganadores de premios literarios catalanes y personas del entorno de esta asociación como el propio Biel Mesquida.