Cancelación del Reggaeton Beach Festival en Mallorca: OCU informa de que los afectados tienen derecho a reclamar el importe de las entradas

Con motivo de la cancelación del Reggaeton Beach Festival previsto para junio y julio en siete ciudades, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los afectados su derecho a reclamar la devolución íntegra del importe de las entradas, así como de otros servicios vinculados previamente contratados para asistir al evento, como el alojamiento y el transporte.

En primer lugar, las personas que adquirieron entradas tienen derecho a recuperar la totalidad del importe abonado, incluidos los gastos de gestión. La reclamación debe dirigirse a la empresa organizadora o a la plataforma de venta, que está obligada a informar de manera clara sobre el procedimiento de devolución. Se recomienda conservar justificantes de compra, confirmaciones electrónicas y cualquier comunicación emitida por la organización del evento.

Asimismo, los consumidores pueden reclamar los gastos derivados directamente de la asistencia al festival, como reservas de alojamiento o billetes de transporte, cuando dichos servicios no vayan a ser utilizados a causa de la cancelación. En estos casos, es aconsejable contactar en primer lugar con los proveedores —hoteles, plataformas de alquiler o compañías de transporte— para solicitar la cancelación sin coste o el cambio de fechas. Muchas empresas contemplan supuestos excepcionales en sus políticas que permiten ofrecer soluciones flexibles.

En caso de que las gestiones iniciales no prosperen, el consumidor puede presentar una reclamación formal acreditando la vinculación entre los servicios contratados y la asistencia al evento. Para ello, resulta fundamental aportar documentación como fechas coincidentes o referencias explícitas al festival. Existen mecanismos extrajudiciales, como el sistema arbitral de consumo, que permiten una resolución eficiente, así como la vía judicial en última instancia, garantizando la tutela efectiva de los derechos.

OCU insiste a los asistentes en la importancia de actuar con diligencia y revisar las condiciones contractuales, al tiempo que exige a los organizadores facilitar siempre una información suficientemente transparente. En este contexto, con cerca de una veintena de festivales cancelados en lo que va de año, la organización pone a disposición de los afectados un modelo de reclamación a través de su campaña Que nada te amargue el festival: reclama y gana. Una campaña que recuerda a los asistentes sus derechos básicos en relación con los números abusos que se siguen produciendo en este tipo de eventos.