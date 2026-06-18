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El artista mallorquín Domingo Zapata sorprende en el concierto de Alejandro Sanz en Mallorca pintando su piano en directo

La intervención artística tuvo lugar mientras el cantante interpretaba '¿Lo ves?' ante más de 20.000 personas en Son Moix

El artista mallorquín Domingo Zapata sorprende en el concierto de Alejandro Sanz en Mallorca pintando su piano en directo

El artista mallorquín Domingo Zapata sorprende en el concierto de Alejandro Sanz en Mallorca pintando su piano en directo

D.R.

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Duna Márquez

Palma

El concierto que Alejandro Sanz ofreció este martes en Son Moix dejó numerosos momentos para el recuerdo, pero uno de los más inesperados llegó durante la interpretación de ¿Lo ves?, cuando el artista mallorquín Domingo Zapata apareció sobre el escenario para transformar en directo el piano del cantante. La acción se desarrolló como una sorpresa para el público. Mientras Sanz interpretaba una de las canciones más emotivas de su repertorio, Zapata comenzó a pintar sobre el instrumento en plena actuación.

El momento no pasó desapercibido entre los asistentes, que siguieron con atención cómo la obra iba tomando forma mientras el músico continuaba cantando sentado al piano.

El concierto de Alejandro Sanz en Palma, en imágenes

El concierto de Alejandro Sanz en Palma, en imágenes

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El concierto de Alejandro Sanz en Palma, en imágenes / Guillem Bosch

Uno de los momentos más singulares de la noche

La intervención artística coincidió con uno de los tramos más íntimos del concierto, en una actuación que reunió a más de 20.000 personas en el estadio palmesano. Mientras sonaban los acordes de ¿Lo ves?, una de las baladas más reconocidas de Alejandro Sanz, el pintor mallorquín fue añadiendo trazos y colores sobre el piano blanco situado en el centro del escenario. La combinación de música y arte en directo generó una de las imágenes más compartidas de la velada, especialmente entre los asistentes que grabaron el momento con sus teléfonos móviles.

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Domingo Zapata, un artista con proyección internacional

Aunque buena parte del público lo identificó por su origen mallorquín, Domingo Zapata desarrolla gran parte de su carrera entre Estados Unidos y Europa, donde se ha consolidado como uno de los artistas españoles con mayor presencia en el circuito internacional.

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