Colas para Alejandro Sanz en Palma: "Cuando lo ves en un concierto, te enganchas”

Día grande en Son Moix. Los alrededores del Estadi donde esta noche, a partir de las 22 horas, Alejandro Sanz actuará en un concierto que promete ser épico, se han entregado a un ambiente festivo. Los más fans han formado una cola no muy larga pero sí muy animada desde primera hora de la mañana, con el fin de asegurarse un buen sitio en el campo en cuanto se abran las puertas.

“Un padre por sus hijos hace lo que le pidan”, ha confesado Pedro Amparo, una de las personas que más ha madrugado para ocupar un puesto privilegiado en la cola que se ha formado frente a la entrada principal de Son Moix. Junto a su mujer, Amparo Torres, suman siete conciertos vividos. “Sus letras, sus canciones, y su música, auténtica, sin autotune”, es lo que más valora esta pareja, cuyos hijos, tres en total, la mayor, de nombre Alejandra en honor al músico madrileño, se estrenarán en un concierto de Sanz.

Celia Campoamor y Rafa, pasión por Alejandro Sanz / Gabi Rodas

“Cuando ves un concierto de Alejandro Sanz, te engancha”, afirma Rocío Parra, quien ha estado horas en la cola junto a amistades e integrantes de un club de fans recién creado, No te soltaremos de la mano. “No suelo hacer colas, salvo para gente como Alejandro o Aitana, a quien este año he visto en Magaluf, en el Mallorca Live, y en Sevilla. Me gustan mucho las canciones de Sanz y sobre todo su puesta en escena”, ha señalado Parra.

Imagen de la cola de fans de Alejandro Sanz / Gabriel Rodas Oliver

“Yo estuve en el último concierto que dio en Palma Alejandro Sanz, hace once años, en la plaza de toros. Siempre que le veo actuar me emociono”, ha reconocido una radiante Celia Campoamor, quien ha confesado que la espera en los aledaños de Son Moix está siendo “amena”, entre amigos y bocadillos.