La Catedral de Mallorca inaugurará este jueves, 18 de junio, la exposición Gaudí a la Seu de Mallorca. Litúrgia, Art i Modernitat, con la que mostrará y explicará la intervención del arquitecto catalán en este templo entre 1904 y 1915. Las fases de la reforma y las piezas que diseñó se presentan a lo largo de un recorrido entre el interior de la Seo, el claustro y el Museu d’Art Sacre.

El área de Gestió Cultural de la Seu ha organizado esta exposición, que se podrá visitar durante un año y que se suma a las actividades del Any Gaudí, que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto. Detrás de esta muestra hay investigación archivística, restauración y divulgación, según ha destacado el deán del Capítulo catedralicio, Antoni Vera, quien ha explicado que este es “un relato completo y asequible para todos los públicos sobre la intervención de Antoni Gaudí en la Catedral, sin renunciar al rigor científico”. La visita permitirá conocer "de manera inédita" el trabajo realizado por el catalán a principios del siglo XX.

El visitante a esta exposición podrá contemplar elementos como una escalera de altar plegable, realizada en madera, hierro forjado y forrada de fieltro verde, o las dos maquetas para la capella Major y la de la Santíssima Trinitat, realizadas en madera y sobre las que Gaudí dibujó otros elementos. El baldaquino sobre el altar mayor, las lámparas, el mobiliario litúrgico y símbolos episcopales como el báculo del obispo Campins, el conopeo y el tintináculo son piezas que también se pueden ver a lo largo del recorrido.

La Catedral de Mallorca muestra la obra de Gaudí con una exposición “para todos los públicos” / Manu Mielniezuk

La presentación de la exposición ha ido a cargo del obispo Sebastià Taltavull, de la jefa de Gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz, y de Antoni Vera. También has estado presentes las otras dos comisarias de la muestra, Marta de Castro y Aina Rotger.

La intervención de Gaudí en la Seu se realizó a petición del obispo Campins, a quien había conocido en Barcelona en 1899. Impresionado por el trabajo del arquitecto en la Sagrada Família, el prelado consideró que el catalán era el adecuado para reformar la Catedral de Mallorca.

Una reforma en tres fases

Tal como recuerda ahora esta exposición, la reforma de la Seu se realizó en tres fases. La primera de ellas, de junio a diciembre de 1904, se centró en la reorganización del espacio interior, donde se retiró el coro de la nave central, se desmontaron los retablos y se transformó el presbiterio, dando protagonismo al altar y a la cátedra episcopal. También se mejoró la iluminación con luz eléctrica.

La segunda fase se llevó a cabo entre 1905 y 1908. En esos años se reforzó el papel de la capella Major y Gaudí desarrolló nuevas soluciones para luz, interviniendo en los vitrales, y diseñó mobiliario litúrgico.

La última fase abarca de 1908 a 1915 y es una etapa de enriquecimiento decorativo, en la que también participó el arquitecto Josep Maria Jujol y en la que se desarrolló el proyecto lumínico y ornamental del presbiterio. Esta etapa finaliza el año de la muerte del bisbe Campins.

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Además de la exposición, la Catedral de Mallorca ha publicado un catálogo en el que ha incluido fotografías e información de todas las piezas de Gaudí, tanto en la Seu como en el Museu d’Art Sacre.