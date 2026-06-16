Edicions Cort resurge con el libro infantil 'El meu primer eclipsi'

Edicions Cort vuelve a publicar de la mano de Rata Cultura y estrena esta nueva etapa con el libro infantil El meu primer eclipsi, que sale a la venta este miércoles, 17 de junio, con versiones en catalán, castellano y una pequeña tirada en inglés. Dentro de unos meses, la editorial lanzará un libro para público adulto y otro más destinado a niños. La intención es publicar sobre temas locales y relacionados con la cultura y Mallorca.

Edy Pons, Adrián García, Laura Caldentey y Miquel Ferrer, autores de 'El meu primer eclipsi'. / B.RAMON

El físico y divulgador Adrián García y la ilustradora Laura Caldentey firman este álbum infantil sobre el eclipse, tras aceptar el encargo de Miquel Ferrer y Edy Pons, responsables de Rata Cultura, quienes se propusieron recuperar Edicions Cort, empresa que inició el bisabuelo del primero y que dejó de editar libros hace ya años. Con El meu primer eclipsi quieren llenar un vacío en la literatura infantil para muy tempranas edades y hacerlo con un tema de plena actualidad. “Pensábamos que tenía mucho sentido, ya que tenemos la suerte de que en Mallorca se vivirá este momento muy especial y que, en la isla, hasta 2180 no habrá otro igual”, explica Ferrer.

Portada del álbum infantil lanzado por Edicions Cort. / .

Por su experiencia en la librería Little Rata, habían constatado que no había muchas publicaciones sobre primeras experiencias, que no fueran en una línea de enciclopedia infantil, para niños de 3 a 8 años. El meu primer eclipsi se ha realizado en cuestión de pocos meses, cuando los nuevos editores tuvieron claro el tema y recurrieron a Adrián García, conocido como @elfisicobarbudo y a Laura Caldentey para llevarlo a cabo. Junto con la librera Marta Suñer, han formado el equipo que ha dado como resultado este álbum ilustrado, “con datos reales y científicos, pero adaptado a un lenguaje que los peques lo puedan entender, y que los padres lo puedan explicar a sus hijos”, apunta Edy Pons.

El libro estará a la venta ya este miércoles, 17 de junio, en las librerías y se presenta en un formato de álbum ilustrado con tapa dura, de 36 páginas, en el que los lectores encontrarán textos científicos, ilustraciones sencillas y referencias a Mallorca, además de un glosario para entender todos los conceptos explicados y tres hojas de registro para apuntar detalles de la observación de este eclipse y de los dos siguientes que se puedan observar desde la isla.

Los lectores seguirán la historia de la mano de una familia que acude a ver el eclipse. / Edicions Cort

“Pese a ser un libro para niños se mencionan muchos conceptos que son avanzados, creo que se entienden bastante bien todos, pero bueno, los niños y niñas que lo lean, sabrán mucho de eclipses cuando lo terminen”, afirma el físico Adrián García.

El trabajo de Laura Caldentey es la otra pata fundamental de este libro y en varias páginas dobles sus ilustraciones ya aportan suficiente información, de manera que algunos conceptos se presentan a los pequeños lectores de manera muy visual y concisa. La ilustradora tenía experiencia en publicaciones para niños, con Sol Solet y en La rebe·lió de les noies. Aún así, El meu primer eclipsi, “fue un reto, pero con todo lo que habíamos hablado ya, así como estaba todo preparado, fue una tarea muy fácil. Si tenía cualquier duda, tenía a quién preguntar, la verdad es que me ha resultado superfácil hacerlo, y ha salido todo muy fluido”, explica.

Otra página del libro infantil. / Edicions Cort

El meu primer eclipsi se presentará este jueves, 18 de junio, a las 18 horas, en la librería. Pero además, habrá actividades relacionadas con este libro y talleres en escoletes, avanzan Pons y Ferrer.

Tras diez años de experiencia al frente de la librería Rata Corner, y después con Little Rata, viendo qué novedades y formatos les llegan y a qué precio, ambos tienen bastante claro qué es lo que se necesita en el campo editorial y qué puede aportar Edicions Cort, que regresa con un logotipo renovado. “Queremos hacer pocos libros, muy cuidados y, sobre todo, libros que pensamos que hacen falta”, señala Miquel Ferrer.