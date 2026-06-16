Edicions Cort, una historia que comenzó con el folclorista Andreu Ferrer i Ginard
El germen de esta editorial se remonta a 1916 con la creación de una imprenta en Artà
Edicions Cort, que tras años inactiva inicia una nueva etapa, con una línea infantil y otra para adultos centradas en temas locales y culturales, tiene su origen hace más de un siglo, en una imprenta de Artà.
Fue el folklorista y escritor mallorquín Andreu Ferrer Ginard (Artà, 1887 - Palma, 1975), quien en 1916 fundó una imprenta en su localidad natal para publicar la revista Llevant, que dirigía en aquella época, recuerda su bisnieto, el librero Miquel Ferrer. Además de esa publicación, también empezó a imprimir libros de pedagogía, ya que también era maestro.
Fue en los años 50 del siglo pasado cuando su hijo, Miquel Ferrer Sureda (1919–2006), le puso el nombre de Edicions Cort a la empresa familiar, que imprimía la revista Cort, libros de temática general y gestionaba la Impremta Politècnica.
En 1979, Edicions Cort pasó a manos del nieto del fundador, Andreu Ferrer Artigues, quien impulsó una nueva orientación editorial y se dedicó a los libros de texto. Veinte años después comenzó la colección de ensayo e historiografía Els Ullals y en 2001 la de narrativa en lengua catalana L’ull orb.
La crisis de 2008 precipitó el fin de esta histórica editorial, que en este 2026 ha resurgido con Miquel Ferrer y Edy Pons, responsables de Rata Cultura y de las librerías Rata Corner y Little Rata.
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