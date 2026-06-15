El Mallorca Live Occident 2026 finaliza con 70.000 asistentes y dos días de 'sold out'

El festival Mallorca Live Occident 2026 ha hecho balance de su última edición, a la que han acudido 70.000 asistentes repartidos entre las tres jornadas y en la que se han registrado dos días consecutivos de sold out. Artistas de Baleares se han codeado con grupos internacionales y estrellas del panorama nacional durante los tres días de conciertos que se han celebrado en los seis escenarios del recinto en Magaluf.

El festival comenzaba el viernes, 12 de junio, con Dani Fernández, Viva Suecia y The Prodigy como cabezas de cartel, una primera jornada en la que se registraron 18.000 personas.

La segunda jornada del Mallorca Live fue la de Aitana y Cypress Hill, día en que se agotaron las entradas, con un recinto festivalero lleno de adolescentes esperando a ver a su cantante favorita, que actuaba a las once de la noche, después de la conocida banda de hip hop.

También hubo sold out el domingo, con la fiesta de clausura a cargo de David Guetta. Un impactante despliegue audiovisual, con pantallas monumentales, láseres, columnas de luz y una producción calculada agrandaron el espectáculo que ofreció el DJ. Empezó con Titanium, continuó con Memories, Satisfaction, Forever Young, Save Me Tonight, Without You y I Gotta Feeling, entre otras, durante casi dos horas de sesión.

En este día, según la información de los organizadores del festival, hubo un 35% de público internacional, 40% balear y 25% venido de la península.

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“La excelente acogida de la programación, la calidad de la experiencia ofrecida y el impacto generado en el territorio refuerzan el posicionamiento del evento como una cita de referencia en el calendario cultural”, han destacado desde el Mallorca Live Occident. “La organización valora muy positivamente los resultados obtenidos y agradece la confianza y el apoyo de todos los asistentes, cuya implicación ha sido clave para alcanzar este nuevo hito, que nos deja con ganas de más y seguir impulsando el crecimiento del festival en futuras ediciones”, añade la organización en su balance de esta novena edición.