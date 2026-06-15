El Arxiu de la Catedral hace accessible documentación sobre la intervención de Gaudí en la Seu de Mallorca

El Arxiu de la Catedral de Mallorca ha hecho accesible un conjunto documental de gran interés para la comunidad científica, entre los cuales se encuentran registros de la intervención de Antoni Gaudí en la Seu, llevada a cabo entre 1902 y 1915.

La puesta a disposición de esta documentación al público interesado se hace coincidir con dos efemérides. Por un lado, el centenario de su muerte, el 10 de junio de 1926, que Antoni Gaudí murió en Barcelona, a consecuencia de un accidente con un tranvía. Por otra, la pasada semana se celebró el Día Internacional de los Archivos.

El equipo del Arxiu Capitular de Mallorca ha hecho la pertinente catalogación archivística de los escritos, resultando más de 900 documentos. Estos hacen referencia, en la gran mayoría, a las diferentes reformas que se han llevado a cabo en la Catedral desde mediados de siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI. El grosor de este conjunto documental lo forman, por una parte, documentos de carácter económico, tales como albaranes de pago, autorizaciones, cartas de pago, certificados, cuentas por trabajos prestados, comunicaciones/notificaciones, contratos, facturas, inventarios, letras de cambio, presupuestos, recibimientos y datos, suscripciones y, por otra parte, correspondencia, proyectos de reforma y algunos expedientes de restauración.

Se trata de un conjunto documental de gran interés para la comunidad científica / .

Una parte de esta documentación se refiere explícitamente a la actuación que el arquitecto catalán Antoni Gaudí llevó a cabo en la Seu de Mallorca, iniciando un proceso de transformación que marcó profundamente su configuración litúrgica y su trayectoria histórica. Este impulso renovador nació de la visión del obispo Pere Joan Campins y de su estrecha colaboración con Gaudí.

El interés de este conjunto documental radica en el hecho de que su contenido trata temas como los materiales empleados, las personas implicadas en la reforma (desde los arquitectos y colaboradores hasta los peones), las diferentes casas y fábricas que intervinieron, tanto de Mallorca como de Cataluña, así como el día a día de las reformas y el modus operandi del Cabildo de la Seu para gestionarlas.

La documentación que se hace accesible es aquella que alcanza hasta 1950. Los instrumentos de descripción se pueden consultar en la web de la Catedral.

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El Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) es el archivo de la Catedral de Mallorca. Tiene la misión de recoger, conservar, catalogar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico que la Catedral de Mallorca ha generado desde su creación (siglo XIII) hasta la actualidad. Con todo, también conserva fondos documentales y colecciones que han sido dados por personas o entidades. Se encuentra en el edificio de la Casa de la Almoina y es un archivo de titularidad privada con acceso público y gratuito. El horario del Arxiu Capitular es de lunes a viernes de 10 h a 14 h.